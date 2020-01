MZ SR: Peniaze išli prioritne do nemocníc, ktoré liečia najvážnejšie prípady

Kapitálové výdavky sa prioritne investovali do zdravotníckych zariadení, ktoré liečia najvážnejšie a ekonomicky najviac náročné prípady, teda do univerzitných a fakultných nemocníc. Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii na Asociáciu nemocníc Slovenska, ktorá zvažuje podnet na Európsku komisiu pre financovanie štátnych nemocníc.