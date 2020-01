Odchod ministra je signálom na ozdravenie politickej kultúry

„Neuznanie si chyby veľmi zle pôsobí na verejnosť a jej mienku. Zvyšuje to podporu rôznych extrémistov a extrémistických strán,“ upozornila odborníčka. Svojím rozhodnutím si Sólymos zároveň nechal pootvorené dvere do ďalšieho politického života.

Bolo to prekvapujúce, že minister voči sebe vyvodil najtvrdšiu sankciu?

Myslím si, že sa zachoval skutočne na úrovni vyspelého európskeho politika. Povedala by som, že na naše pomery je to nezvyčajné, pretože nie sme zvyknutí na takú mieru vysokej kritickej reflexie u predstaviteľov politických elít. Samozrejme, nechcem ospravedlňovať jeho počin, ale jeho rozhodnutie je príkladom, aký majú dávať politické elity a ako sa správať. Bola to na naše pomery až neočakávane tvrdá reakcia voči sebe. Chápem ju však a určite oceňujem.

Čo to o ňom vypovedá?

Zosobnil a zvnútornil tie hodnoty a vlastnosti, ktorými by mal disponovať politik v rozvinutej demokratickej a kultúrnej spoločnosti. Išlo o kultivovaný spôsob a dal najavo, že jeho nočné správanie nie je jemu typicky vlastné a nie je v jeho očiach akceptovateľné. Sám svoje správanie vyhodnotil ako niečo nevhodné a neprimerané a vyvodil z toho patričné dôsledky, ponaučenie pre seba. Dáva tým aj pozitívny príklad ostatným. Aj takýmto spôsobom sa formuje verejná mienka a kultúra spoločnosti, v ktorej pôsobí. Určite môžeme v jeho prípade hovoriť o vysokej politickej kultúre. Jeho reakciu považujem za katarziu a vhodnú.

Bol by minister situáciu zvládol vysvetlením situácie a ospravedlnením?

Na našej politickej scéne sme momentálne svedkami oveľa vážnejších prečinov, ktoré zostali bez akéhokoľvek ospravedlnenia, čo je veľmi na škodu. Často to potom podnecuje tie najhoršie pudy a nálady spoločnosti, neuznanie si chyby veľmi zle pôsobí na verejnosť a jej mienku. Zvyšuje to podporu rôznych extrémistov a extrémistických strán, najmä ak to robia predstavitelia štandardných politických strán. Mnohé závažné javy zostávajú bez ospravedlnenia a aj bez patričného potrestania a vyvodenia dôsledkov. Osobne si myslím, že keby sa len ospravedlnil, tak by to prešlo. Týmto sa však stáva „bielou vranou“ v tom pozitívnom zmysle, že ide o prvú lastovičku, čo sa týka zvyšovania politickej kultúry.

Považujete za správne, že Sólymos zostáva na kandidátke strany?

Je to na zvážení strany, či ho tam má mať, a aj na jeho osobnom zvážení, či tam chce byť. No najmä to bude na zvážení voličov, ktorí ho budú alebo nebudú voliť, voliči rozhodnú, či mu pribudnú, alebo ubudnú hlasy. Oni nakoniec určia, či tento počin bude v ich očiach istým ospravedlnením činu. Je teda otázne, ako sa k tomu voliči postavia. Je možné, že jeho radikálne rozhodnutie mohlo byť motivované aj tým, že si nechcel úplne zatvoriť dvere v budúcom politickom živote. Vďaka svojmu rozhodnutiu sa možno neodpísal v očiach mnohých voličov do budúcnosti, priam naopak. Treba však povedať, že miera trestu by mala zodpovedať aj miere previnenia, nemalo by sa to príliš prolongovať do budúcnosti, Nemali by sme odpísať človeka na základe jedného zlyhania aj do budúcnosti. Myslím si, že to, čo spravil, je dostatočnou kritickou sebareflexiou a dobrým signálom na ozdravenie politickej kultúry našich vrcholných predstaviteľov.