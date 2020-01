Marian Kotleba sa postavil pred súd pre šek na 1 488 eur

Kotleba pred súdom nechcel komentovať rozdávanie šekov 1 488 eur, ktoré odkazujú na symboliku fašizmu. „Je to šikana lídra najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany,“ vyhlásil. Na prvý deň pojednávania predsedníčka senátu Ružena Sabová, ktorá pojednáva aj prípad Kuciak, predvolala sedem svedkov.

Vyjadrí sa až po pojednávaní. Pred začiatkom súdu si na telefóne pustil nahlas pesničku Elánu, ktorej videoklip zobrazuje násilie voči novinárovi.

Kotleba prišiel v spoločnosti asi poltuca svojich podporovateľov, medzi nimi aj poslanci Národnej rady Martin Beluský, či Peter Krupa. Pred pojednávaním nechcel odpovedať na otázky novinárov o rozdávaní sporných šekov, ktorými mal podľa obžaloby propagovať extrémizmus. „Je to šikana najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany,“ vyhlásil strocho. Vyjadriť sa prisľúbil až po pojednávaní. Potom si na chodbe sadol na lavičku a nahlas si pustil novú pesničku skupiny Elán, ktorej videoklip zobrazuje násilie voči novinárovi.

Marian Kotleba odovzdal v Banskej Bystrici v roku 2017 v priestoroch auly školy pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, každý na sumu 1 488 eur. Číslo 14 88 je notoricky známe a používané v symbolike extrémistov a je spojením čísel 14 a 88. Číslovka 14 symbolizuje 14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: „We must secure the existence of our people and a future for white children," čo v preklade znamená: „Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.“ V prípade číslovky 88 vysvetlila, že ide o skratku HH, keďže písmeno H je 8. v abecede, čo predstavuje skrátený tvar nacistického pozdravu „Heil Hitler“.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 28. októbra obžalobu na Mariana Kotlebe za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

„Pričom číslo 1488 je známe a používané v symbolike extrémistov, a je spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu) a 88 (ôsmym písmenom v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu ‚Heil Hitler!‘), čím verejne a na mieste verejnosti prístupnom najmä používaním hesiel prejavoval sympatie k rasistickej a (neo)nacistickej ideológii,“ vysvetlila prokuratúra.

Senát Najvyššieho súdu v júli 2018 zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý na jeseň rok 2017 už raz zamietol obžalobu na predsedu ĽSNS v kauze šekov.

Najvyšší súd sa vtedy stotožnil s názorom súdu prvého stupňa ohľadom procesného pochybenia týkajúce sa porušenia obhajobných práv obvineného.