Prístrešok, ktorý v Myjave zabíjal, už rozobrali

VIDEO: Myjavská tragédia šokovala ľudí, ťažko o nej hovoria

V stredu krátko pred jedenástou silný náraz vetra zvalil prístrešok, ktorý vraj vážil vyše tony, a ten spadol na dve prechádzajúce deti. Štvorročné dievčatko sa snažili zachrániť v myjavskej nemocnici, zranenia však boli fatálne. Jej dvojročného brata letecky previezli do detskej nemocnice v Bratislave a vo štvrtok bol v umelom spánku.

Autobusová zastávka je takmer priamo pred nemocnicou. Ani svedkovia, ktorí tragédiu videli, nedokážu o nej ešte hovoriť.

„Zdravotný stav dieťaťa je veľmi vážny, ale v súčasnosti nie je ohrozené na živote,“ stroho informovala o stave chlapčeka hovorkyňa bratislavského Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická. Radovan Bránik z organizácie Modrý anjel, ktorá pomáha pozostalým a príbuzným ranených, na sociálnej sieti uviedol, že rodina dieťaťa nechce poskytovať viac informácií „vzhľadom na povahu udalosti a utrpenie zo straty dieťaťa, ktoré prežíva“. Bránik dodal, že vnímajú intenzívnu vlnu solidarity na sociálnych sieťach a ďakujú za prejavený súcit a podporu.

Osudné minúty

„Sme tu ako jedna rodina,“ hovorí riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Myjava Henrich Gašparík. Dodal, že bol pri pôrode oboch detí, na ktoré spadol prístrešok. V nemocnici podávali prvú pomoc malým pacientom.

Vysvetľuje, že padajúca konštrukcia prístrešku zasiahla pätčlennú rodinu, ktorá práve išla po chodníku. „Do nemocnice priniesol zranené dievčatko otec na rukách. Chlapca niesol nejaký okoloidúci,“ opisuje prvé minúty po tragédii Gašparík.

Dodáva, že reakcia otca bola správna, nemocnica je od zastávky vzdialená približne tridsať až päťdesiat metrov. „Nemocnica im poskytla adekvátnu starostlivosť a následne sme kontaktovali detskú fakultnú nemocnicu a leteckú záchrannú službu. Pacienta vrtuľník previezol po prvotnej stabilizácii do Bratislavy. Tam mal byť operovaný, keďže jeho zranenie hlavy je vážne,“ pokračuje riaditeľ.

„Dievčatko naši lekári oživovali vyše pol hodiny. Malo však také zranenia, ktoré sú nezlučiteľné so životom,“ smutne dodal Gašparík.

Mesto nariadilo kontrolu

Myjavský primátor Pavel Halabrín sa o nehode dozvedel do niekoľkých minút. „Tragédiou bolo, že práve v tom okamihu bola rodina za zastávkou. Tá je v majetku mesta, vybudovaná bola niekedy v deväťdesiatych rokoch minulého storočia,“ spresnil.

Primátor tvrdí, že zastávka na Staromyjavskej ulici bola „pravidelne kontrolovaná a udržiavaná. Ešte v stredu mesto začalo s kontrolou všetkých zastávok, kontajnerových státí a stromov v parku, ktoré by mohli pri silnom vetre spôsobiť ďalšie nešťastia. "V ten deň v meste vietor polámal aj viaceré stromy. Jeden z nich spadol priamo na cestu, po ktorej – našťastie – v tom čase nikto nešiel,“ vysvetľuje Halabrín.

Prístrešok má kovovú konštrukciu, zadnú stenu tvorilo plexisklo, vnútri sú ku konštrukcii pripevnené lavičky pre čakajúcich. Ešte v stredu, keď to dovolila polícia a znalci, prístrešok rozrezali a rozobrali a odviezli zo zastávky. Približne tonu vážiaci prístrešok mal byť k chodníku pripevnený vo viacerých bodoch. Vo štvrtok bolo vidno, že robotníci museli odrezať iba pripevnenie. Pozreli sme sa aj na ďalšie zastávky v okolí. Ich stav je opotrebovaný, na mnohých miestach sú skorodované.

Vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci usmrtenia a trestného činu ublíženia na zdraví. Ďalší postup bude stanovený podľa výsledkov priebehu vyšetrovania a výsledkov znaleckých posudkov, napísala polícia na sociálnej sieti.

„Táto zástavka bola najväčšou v meste a bola v dobrom technickom stave. Mrzí nás to a je nám to ľúto. Pocit viny zostáva aj vo mne,“ povedal Halabrín.

Zlé ukotvenie?

O zastávky sa starajú zamestnanci správy majetku mesta. Halabrín hovorí, že v tejto chvíli nechce vyvodzovať žiadnu priamu zodpovednosť.

V podobnom prístrešku na zastávke na Staromyjavskej ulici sme stretli Milana Baranoviča. „Zastávka nebola správne ukotvená, inak by nespadla,“ myslí si Baranovič. Podľa neho bola chyba v ukotvení prístrešku. „Keby to bolo dobre ukotvené, nestane sa to! Konštrukcia je z rúrok, mala by byť z plného železa. A keby bola dobre pozváraná, určite by ju vietor neprevrátil,“ rozčuľoval sa. Upozorňuje, že aj ďalšie prístrešky sú zhrdzavené. „Určite by mal byť niekto zodpovedný. Veď tu zomrelo malé dieťa,“ dodal Baranovič.

Primátor Halabrín hovorí, že sú s rodinou v kontakte. „Snažíme sa im pomôcť a zmierniť následky, ako sa to len dá,“ pokračoval. Vraj mu volajú Myjavčania a žiadajú, aby nielen popri cestách a chodníkoch, ale aj v areáloch škôl a škôlok odstránili všetky stromy, ktoré by mohli okoloidúcich zraniť. „To už je extrém, žiadajú spíliť aj zdravé stromy,“ podotýka primátor. Tragédia zasiahla celú Myjavu. O nešťastí sa hovorí takmer v celom meste. Miesto, kde ešte v stredu ráno stál prístrešok, sa stáva pietnym.