Usvedčuje nahrávka Kisku?

Hoci sa Kiska hneď po zverejnení záznamu ostro ohradil a snaží sa presvedčiť, že ide iba o zle nacvičenú scénku, obsah rozhovoru je závažný. Video má k dispozícii aj redakcia Pravda a viacero médií.

S bývalým prezidentom sa kauza čudnej kúpy pozemku vo Veľkom Slavkove za veľmi nízku cenu, ktorý musel nakoniec vrátiť pôvodnému majiteľovi, vlečie roky. Keď sa prihlásil zubár Ján Franc z Popradu, že prezident má jeho pozemok, sám Kiska žiadal vyšetrovanie. Súd nakoniec rozhodol, že pozemok patrí Francovi a prezident si má náhradu žiadať od toho, od koho pozemok kúpil.

VIDEO: Ako vidí bezpečnostný analytik Milan Žitný video, kde sa rozpráva o Kiskovi a pozemkoch vo Veľkom Slavkove?

Na súde vypovedal aj Michal Šuliga, aktér videa, ktoré od štvrtkového večera trhá rekordy sledovanosti na internete. Kým pred súdom sa zastával prezidenta, na zázname hovorí niečo iné. Bývalý prezident a aktuálne líder novej strany Za ľudí Andrej Kiska mal podľa Šuligu vedieť, že pozemok je „osvedčený“, čiže zomletý mechanizmom papierovania a prevodov, aby sa k nemu nemohol dostať pôvodný majiteľ. Vo videu sa Šuliga sťažuje, že svedčil v Kiskov prospech a ten mu nechcel požičať ani peniaze, keď to potreboval. No využil ho ako poslíčka – poslal po ňom peniaze bielemu koňovi, aby ich ten vzápätí mohol vrátiť Kiskovi. Lebo tak sa mal definitívne uzavrieť spor o pozemok vo Veľkom Slavkove.

Kiska videozáznam označil za pomstu šéfa Smeru Roberta Fica a podal v piatok popoludní na popradskej prokuratúre trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie. Fico, ktorý je v rámci predvolebnej kampane tiež na východe Slovenska, povedal, že video ani nevidel.

Rozhovor prebiehal v čase vianočných sviatkov v penzióne vo Veľkom Slavkove. Muži sedia v kožených kreslách a pijú minerálku. Kamera bola zrejme postavená na biliardovom stole. Šuliga pre denník Pravda potvrdil autenticitu rozhovoru. „Boli zneužité súkromné rozhovory medzi mnou a Reichelom. Ak sa tam povedali nejaké veci, ktoré si novinári alebo ľudia nevedia vysvetliť, tak to dementujem. Je mi to veľmi ľúto a pánovi prezidentovi sa ospravedlňujem,“ povedal Šuliga.

„Natočili to nejakí hajzli. Pôjdem podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý si dovolil súkromný rozhovor zneužiť na politickú kampaň,“ dodal. Šuliga však tvrdošijne odmietal komentovať obsah rozhovoru. Autenticitu rozhovoru sa nám nepodarilo overiť u Reichela.

VIDEO: Kiska obviňuje Fica

Exprezident ešte vo štvrtok večer na sociálnej sieti reagoval, že „ho nezastraší amatérsky zinscenované video na štýl Kočnera". „Je to primitívne video, dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické," napísal.

V piatok, keď v Poprade podával trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie, zdôraznil, že podľa všetkého je video v réžii strany Smer. „Fico vie, že ja som jeho najväčší súper. Fico má strach,“ povedal Kiska. Myslí si, že za videom je niekto zo štruktúr strany Smer, ale bližšie sa vyjadrí až vo výpovedi pred vyšetrovateľom.

„Reichela som nikdy nevidel, Šuligu som spoznal, keď sme chceli kúpiť s prvou manželkou pozemky na základe inzerátu v novinách. Neskôr mi ponúkol aj pozemok oproti, o ktorom som sa až neskôr dozvedel, že bol získaný nelegálnym spôsobom,“ doplnil Kiska.

Fico reagoval až v piatok. „Mne sa zdá, že v tejto krajine zodpovedám za všetko – vrátane vetra, dažďa, tepla a zimy. Je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať. Mňa absolútne nezaujíma, kde je, čo je, je to vec orgánov činných v trestnom konaní. Vždy, keď na neho niečo vyjde, hovorí, lebo Fico. Prepáčte, ja k tomu nemám čo povedať,“ povedal Fico.

Videom sa už zaoberá aj Národná kriminálna agentúra, ktorá tiež v súvislosti s podvodmi s pozemkami v okrese Poprad vedie viacero trestných stíhaní. „Polícia nahrávku bude analyzovať,“ stroho povedal Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

VIDEO: Fico o videu o Kiskových pozemkoch: A čo ja s tým mám?