Na slovenských medzinárodných letiskách odmerajú teplotu každému

Cestujúcich na letiskách v Bratislave, Poprade a v Košiciach pri prechode k východu ochranka letiska s respirátorom na tvári nasmeruje k zdravotníkom. Tí každému, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny práve pricestoval, odmerajú malým prenosným teplomerom teplotu. Biely teplomer v tvare pištole zamieri zdravotník na čelo pasažiera a do piatich sekúnd sa dozvie výsledok – na displeji sa zobrazí teplota pasažiera.

Kontrolu vykonávajú hygieničky z útvaru vedúceho hygienika rezortu dopravy. Aktuálne ich je na všetkých troch letiskách dokopy pätnásť. „Ak má cestujúci teplotu 38 stupňov a viac, odvedú ho do samostatného priestoru, kde s ním bude vypracovaná cestovateľská anamnéza,“ vysvetlila postup Katarína Chudíková, lekárka a vedúca hygienička rezortu dopravy.

Ak sa zistí, že pasažier navštívil krajinu, kde sa koronavírus potvrdil alebo bol s chorým človekom v kontakte, sanitka ho priamo z letiska odvezie na infekčné oddelenie. „Tam sa potom urobia ďalšie špecifické vyšetrenia na potvrdenie podozrenia,“ dodala Chudíková.

Hygienici majú k dispozícii teplomery aj termokamery. Pri pracovníkoch sú tiež na stoloch pripravené hygienické a ochranné pomôcky. Cestujúci pri prechode kontrolou majú možnosť vziať si informačné letáky.

Zvýšenú teplotu zatiaľ nenamerali

Na bratislavskom letisku, kde je koncentrácia cestujúcich najväčšia, zatiaľ žiadny prípad nezachytili. „Pasažierov upozorňujeme, že musia sledovať svoj zdravotný stav, a keď sa zhorší, treba kontaktovať zdravotnícke zariadenie,“ priblížila lekárka.

Pacient by tak v žiadnom prípade nemal chodiť osobne do čakárne ambulancie či na urgent. Ak je choré dieťa, rodič by mal zavolať pediatrovi. Od štvrtka všetci pasažieri musia vyplniť dotazník. „Zároveň kapitán lietadla musí vyplniť formulár, kde svojím podpisom deklaruje, že sa u posádky alebo u cestujúcich počas letu neprejavili príznaky ochorenia ako nádcha či kašeľ. Teraz sa opatrenia sprísnili,“ pripomenula Chudíková. Sprísnené opatrenia budú platiť až do odvolania, kým sa situácia nezlepší.

Meranie teploty je jedným z opatrení, ktoré vo štvrtok vyhlásil premiér Peter Pellegrini a hlavný hygienik Ján Mikas. Dôvodom je bezprostredná blízkosť ohrozenia krajiny koronavírusom, ktorý sa vo štvrtok potvrdil už aj vo Viedni. Do platnosti v piatok večer vstúpili priebežné kontroly všetkých vozidiel na hraniciach s Rakúskom. Úlohou policajta je informovať sa o zdravotnom stave posádky auta a odovzdať im letáky o tom, ako postupovať v prípade ochorenia.

Opatrní sú aj autobusári

Hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová zdôraznila, že súčasťou pravidelnej údržby autobusov je okrem upratovania a čistenia aj dezinfekcia. „Tú sme v súvislosti so zdravotnými rizikami zintenzívnili najmä na našich linkách na letiská do Viedne a Budapešti,“ opísala Vozárová. Čistenie každého autobusu trvá päť hodín. Autobusová stanica je čistená a dezinfikovaná rovnakými čistiacimi prostriedkami so zvýšeným ničením choroboplodných zárodkov. „Chceli by sme využiť príležitosť a apelovať na zákazníkov, aby zintenzívnili preventívne hygienické opatrenia ako umývanie rúk či používanie jednorazových vreckoviek,“ uzavrela Vozárová.

Pripravujú sa aj železnice

„Vzhľadom na to, že sa koronavírus na území Slovenska ešte nepotvrdil, Železničná spoločnosť Slovensko momentálne nerealizuje žiadne špeciálne opatrenia týkajúce sa kontroly cestujúcich,“ ozrejmil situáciu hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Priblížil, že v tejto súvislosti pravidelne realizujú cvičenia postupu v prípade výskytu koronavírusu, vrátane zavádzania karantén a opatrení pri infekčných ochoreniach. „Naposledy sa takéto cvičenie uskutočnilo vo vozni v Čiernej nad Tisou, kde sa simuloval postup zamestnancov našej spoločnosti v prípade výskytu ochorenia u niektorého z cestujúcich,“ informoval hovorca.

Dodal, že odbor inšpekcie a kontroly vydal interné opatrenie s pokynmi a odporúčaniami pre zamestnancov, aké postupy treba dodržiavať v rámci prevencie.