Nová vláda: Kiska žiada súhlas predsedníctva strany Za ľudí

Rokovania o novej vláde sú na začiatku. Predseda víťazného hnutia OĽaNO Igor Matovič trvá na vzniku koalície s ústavnou väčšinou. Na základe výsledkov sobotňajších parlamentných volieb je takýto formát reálny len v prípade štvorkoalície. Igor Matovič, Boris Kollár (Sme rodina) a Richard Sulík (SaS) súhlasia, Andrej Kiska (Za ľudí) chce na vstup do vlády súhlas predsedníctva. Hlasovanie sa očakáva vo štvrtok, pričom členovia predsedníctva môžu stranu poslať aj do opozície. To sa stane v prípade, ak návrh Andreja Kisku vstúpiť do novej vlády nepodporí väčšina zo sedemnástich členov vedenia strany. Kiska pre TV Pravda odmietol, že by v tomto prípade žiadal jednoznačný súhlas od všetkých členov vedenia Za ľudí.