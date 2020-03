Rozhovor s mikrobiológom: Ako sa zisťuje koronavírus?

Koronavírus je zaradený do 2. kategórie biologických faktorov. V tejto skupine sú aj vírusy chrípky či herpesu.

Koronavírus je zaradený do 2. kategórie biologických faktorov. V tejto skupine sú aj vírusy chrípky či herpesu. Autor: SHUTTERSTOCK

Asi bude na úvod potrebné zopakovať už veľakrát povedané: čo je to koronavírus a ako sa prenáša?

Koronavírus SARS-CoV-2 je RNA vírus z čeľade Coronaviridae, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 (CoronaVirus Disease). Ochorenie môže prebehnúť asymptomaticky, teda bez klinických príznakov, alebo sa prejavuje kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc a môže sa skončiť až smrťou pacienta na pridružené komplikácie. Priebeh ochorenia COVID-19 je rôzny a závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od imunitného a zdravotného stavu pacienta a jeho ďalších ochorení. Vírus sa prenáša najmä z človeka na človeka. Šíri sa v prvom rade prostredníctvom kvapôčok (kvapôčková infekcia), ktoré chorý vykašliava alebo vykýchne. Teda bezprostredným zdrojom nákazy je človek nakazený koronavírusom. Vírus si možno z infikovaných povrchov do tela zaniesť aj dotykom v oblasti očí, nosa a úst. Mimo ľudského tela dokáže vírus prežiť niekoľko hodín.

Mnohým však stále nie je jasné, z čoho sa koronavírus vyšetruje? Z výterov alebo z krvi?

Na vyšetrenie koronavírusu ku dnešnému dňu existuje viacero typov vyšetrení s rôznou citlivosťou. Poznáme rýchle „orientačné testy“ na zisťovanie protilátok proti vírusu z krvi alebo séra. Druhý typ rýchlych testov sú testy na zisťovanie povrchových vírusových antigénov (teda prítomnosti vírusu), ktoré sa vykonávajú z výteru z nosa, alebo z výteru z nosohltana. Citlivejšou metódou je nepriama diagnostika protilátok z krvného séra ELISA metódou. Najcitlivejším a najpresnejším laboratórnym vyšetrením na zistenie koronavírusu je Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase zisťuje prítomnosť genetickej informácie vírusu, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA. Na PCR detekciu je potrebné odobrať výter z nosa alebo nosohltana so špeciálnou PCR odberovou súpravou.

Do ktorej kategórie vlastne zaraďujeme tento koronavírus z hľadiska ochrany zamestnancov pracujúcich v laboratóriách?

Koronavírus je zaradený do 2. kategórie biologických faktorov spolu s veľkým množstvom vírusových pôvodcov ochorení, ako sú napríklad bežní pôvodcovia chrípky či herpesu. Do rovnakej kategórie sú zaradené aj relatívne bežné mykologické, bakteriálne (salmonella, angína) a parazitárne infekcie. Do 3. a 4. skupiny patria napríklad vírusy spôsobujúce žltačku, AIDS, besnotu a iné. Z bakteriálnych zástupcov 3. a 4. triedy stoja za zmienku Mycobacterium tuberculosis (baktéria vyvolávajúca tbc) alebo Yersinia pestis (baktéria spôsobujúca ochorenie známe ako mor).

Ako sa aktuálne vyšetruje koronavírus u nás na Slovensku?

Momentálne je vyšetrovanie koronavírusu v réžii Národného referenčného centra pre chrípku v Bratislave. V prípade vyšetrovania koronavírusu našimi laboratóriami sa budeme riadiť overenými a akreditovanými pracovnými postupmi.

Vysvetlenie: Krvné sérum je číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy; tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení. Sérum obsahuje elektrolyty, protilátky, hormóny, všetky exogénne látky (napr. lieky a choroboplodné zárodky) a iné. Z krvného séra sa vykonáva mnoho diagnostických testov.