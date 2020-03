Heger: Vláda myslí aj na to, ako po kríze naštartovať ekonomiku

V súvislosti s koronavírusom to uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Upozornil však, že predchádzajúca vláda netvorila rezervy pre prípadné krízy.

Podpredseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický (Smer) odmieta, že by bývalá vláda nechala Slovensko v zlom stave. Okrem toho Smer podľa jeho slov nebude mať problém podporiť tie nové opatrenia, ktoré budú prospešné, ale k niektorým má výhrady.

„My sme sa ocitli v kríze, koronavírus vypol celý svet. Situácia sa dramaticky mení. Budeme si musieť ísť požičať na trhy, lebo špajza je prázdna, my nemáme dnes peniaze, ktoré by sme vedeli použiť,“ vyhlásil Heger. Karanténne opatrenia sa v súčasnosti dotkli približne 15000 firiem. „Chceme firmám pomôcť prežiť toto obdobie, aby zostala zamestnanosť. Je to veľmi adresná pomoc na to, aby firmy neprepúšťali zamestnancov,“ doplnil v súvislosti s prvými siedmimi opatreniami, ktoré v nedeľu predstavila vláda. Na ich financovanie by mali byť využité nevyčerpané eurofondy. Druhým nástrojom je sekundárny bankový trh a napojenie na Európsku centrálnu banku, ktorá vyčlenila zdroje na pomoc. Kamenický ho upozornil, že aj trvalý euroval môže pomôcť s financovaním.

Heger zároveň avizoval, že vláda už pracuje aj na ďalších opatreniach a myslí aj na situáciu, keď kríza skončí, aby sa mohla naštartovať ekonomika. Pripravujú sa aj opatrenia zamerané na odklad platieb. „Myslíme na to, že keď kríza pominie, ako naštartovať ekonomiku,“ podotkol Heger. Jedným z takýchto opatrení je aj to, že podnikatelia si budú môcť započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014.

Práve k tomuto má výhrady Kamenický. „Ide sa otvárať odpočet daňovej straty aj za rok 2019? Sú už subjekty, ktoré odovzdali daňové priznanie, budú opravné priznania? Prečo riešite minulé obdobia? Vy sa tam snažíte prepašovať opatrenia, kde sa snažíte vyriešiť liberálne názory Richarda Sulíka (SaS),“ tvrdí Kamenický. Podľa neho by sa mali oddeliť opatrenia, ktoré nesúvisia s novým koronavírusom.

Kamenický má výhrady aj k tomu, že štát plánuje preplatiť 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. V tejto súvislosti upozornil napríklad na prípady rodičov, ktorí museli zostať doma a čerpať ošetrovné pre zatvorenie škôl i škôlok. Zvedavý je aj na poskytovanie bankových záruk. „Chýbajú mi odklady splátok úverov a lízingov,“ doplnil Kamenický s tým, že opatrenia by nemali byť len o podnikateľoch, ale aj o bežných ľuďoch. Doplnil však, že strana Smer-SD podporí ohlásené opatrenia, ktoré bude považovať za prospešné. „Tak, ako my sme robili sociálne opatrenia pre ľudí, vy idete robiť presne to isté teraz. Deficit bude spôsobený tým, že pomôžete ľuďom. Nebudeme robiť politiku, ktorá je proti ľuďom,“ avizoval Kamenický.

Minister financií upozornil, že 800 000 zames­tnancov bude pokrytých týmito novými opatreniami. Vníma tiež obavy okolo dodržiavania Zákonníka práce. „Nechceme dopustiť, aby boli zneužívané práva zamestnancov. Toto je prvá pomoc, ktorú sme predstavili. Ďalšie veci budú prichádzať. Ľudia môžu očakávať, že budeme s nimi intenzívne komunikovať,“ dodal Heger s tým, že v súčasnosti nie je na stole otázka rušenia sociálnych opatrení, ktoré zaviedla bývalá vláda.