Zmätky okolo testovania stále trvajú

VIDEO: Na koronavírus testujú už aj súkromné laboratóriá.

Už minulý týždeň premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO) ohlasovali, že sa začne masovejšie testovanie. Štátnym laboratóriám pomáhajú aj súkromné. Podľa premiéra by sa malo začať testovať v ideálnom prípade v každom okresnom meste, pričom pacienti by na odber vzoriek mali chodiť len autom.

„Na vyšetrenie môžu prísť ľudia, ktorí nemajú pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Ak by ju mali, musia zostať doma v nariadenej 14-dňovej karanténe a kontaktovať svojho všeobecného lekára alebo úrad verejného zdravotníctva,“ vysvetlila hovorkyňa spoločnosti Medirex Diana Madarászová. Neskôr však svoje slová skorigovala, keď minister Krajčí na tlačovej besede v pondelok povedal, že o tejto podmienke nevie. „Pripadá mi to nelogické,“ povedal Krajčí. Takže aj súkromné laboratóriá budú testovať pacientov s príznakmi ochorenia Covid-19.

Madarászová hovorí, že na testovanie sa treba objednať. Minimálne dve hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby či používať ústnu vodu.

„Testuje sa od 15 rokov, mladší sa netestujú. Pre samoplatcov je cena 70 eur, ak vyplní žiadanku lekár, cena je 48 eur, ktorú prepláca poisťovňa,“ pokračovala Madarászová. Rozhodnutie netestovať deti pokladá minister Krajčí sa logické. "U menších detí nie sú žiadne závažné príznaky. Ak by sa vyskytli, budú testované aj deti,“ uviedol.

Test trvá približne 10 minút – špeciálne vyškolený personál urobí výter z hrdla i nosa. Výsledok sa testovaný dozvie sms správou najneskôr do 48 hodín, informáciu dostane aj úrad verejného zdravotníctva.

Súkromníci rokujú s firmami

Predseda Asociácie laboratórií (AsLab) Vladimír Ježík hovorí, že aktuálne rokujú s viacerými strategickými podnikmi a pripravujú sa na vyšetrovanie ich zamestnancov. „Platí však to, čo bolo povedané na začiatku, že prioritou je zabezpečiť kapacity pre potreby štátu a krízového štábu. Až následne budú zvyšné kapacity alokované na vyšetrovanie firiem a prípadne aj samoplatcov. Predpokladáme, že sa tieto otázky vyjasnia v priebehu najbližších dní,“ doplnil Ježík.

Madarászová vyhlásila, že kapacitu v Malackách už samoplatcovia zaplnili, no prioritne sa budú s testovaním sústreďovať na ľudí, ktorých im posunie štát. „To budeme vyšetrovať v prvej línii. Ostatní budú tí, ktorí o to požiadajú,“ tvrdí Madarászová s tým, že ak si firmy objednajú testovanie, vyšlú špeciálny tím priamo k nim.

Prepojenie databáz je komplikované

Ježík pre Pravdu vysvetlil aj dôvod, prečo ešte nie sú prepojené databázy súkromných a štátnych laboratórií. "Keď pri odoberaní vzorky nahodíme údaje pacienta do našich systémov, v momente, keď je známy výsledok vyšetrenia, automaticky sa zobrazuje aj v štátnych informačných systémoch. Na to, aby prepojenie systémov fungovalo bezchybne, bolo potrebné niekoľko dní práce administrátorov systémov každej zúčastnenej strany,“ povedal.

Upozorňuje, že k finálnej dohode medzi štátom a súkromnými laboratóriami došlo až minulý týždeň vo štvrtok, potrebujú preto viac času na prepojenie databáz. Podľa hovorkyne Medirexu od minulého týždňa posielajú výsledky do informačného systému úradu verejného zdravotníctva a dostávajú aj spätnú väzbu. „Je to plne funkčné. Nám to funguje. Je to síce ťažší proces, no podľa mojich informácií prepojenie štátu so súkromnými laboratóriami je už plne funkčné,“ prekvapene reagovala Madarászová.

Košice sú plné tiež

V Košiciach na Magnezitárskej ulici je odberné miesto otvorené od 14. do 16. hodiny, v nemocnici v Malackách od 10. do 14. hodiny. V Košiciach vyčlenili na to priestor v susedstve budovy Medirexu, ktorý bežne využívajú pracovníci spoločnosti ako parkovisko. Lekárke a pomocnej laborantke robil starosti vietor a chladné počasie. V pondelok mali takmer všetky termíny zaplnené. Prvými troma záujemcami boli ľudia z okresu Košice okolie, Sobrance a Trebišov.

„Stretávam sa s ľuďmi, tak som sa rozhodol pre tento test. Dúfam, že všetko bude v poriadku,“ konštatoval jeden z pacientov.

Rovnakým spôsobom odoberá vzorky od 17. marca aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. V tomto prípade sú ale testovaní len pacienti, ktorí sa predtým telefonicky nahlásia na regionálny ústav verejného zdravotníctva a epidemiológ ich na toto vyšetrenie pošle.

„Čo sa týka drive-trough, vyšetrených bolo v sobotu tridsať osôb. V priemere sa denne takto otestuje 25 až 30 pacientov,“ uviedla Ivana Vaněková, hovorkyňa nemocnice.