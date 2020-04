Odborníci o vypnutí štátu: Opatrenie nemusí byť účinné

"Blackout" by bol z epidemiologického hľadiska to absolútne najlepšie opatrenie, čo možno urobiť, musel by sa však týkať nielen Slovenska.

VIDEO: Matovič predstavil svoj sen o zničení vírusu.

Myslí si to Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov a pracovník Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.

„Toto urobila Čína a týmto sa im podarilo poraziť infekciu. Teoreticky by sa mohlo stať, že ak by bol 100-percentne úspešný a dodržiavaný a hranice úplne uzatvorené, tak tí, čo majú tú infekciu, ju vyležia doma alebo v nemocnici. Jednoducho tu potom ten vírus nebude,“ konštatoval odborník.

Upozorňuje však, že vyhlásenie blackoutu iba na Slovensku by nemuselo úplne pomôcť pri zastavení šírenia vírusu. „Ak by to urobila celá Európa, tak by to bolo úplne optimálne, no v tomto nie som optimista. Lebo aj keby sme my na Slovensku počas blackoutu eliminovali riziko vírusu na minimum, tak ak to neurobia okolité krajiny, tak nám infekciu ľudia opäť zanesú, pretože hranice by sa neskôr otvorili,“ poznamenal Jarčuška.

Podotkol, že v súčasnosti je ťažké povedať, či by stačili napríklad tri týždne. „Museli by sme to namodelovať podľa aktuálnej situácie. Neverím však, že by to dlhšie utiahla ekonomika. Aj ľudia by dlhší čas nevydržali doma. V Číne, ako mi povedali kolegovia, v niektorých oblastiach vypustili informáciu o nebezpečenstve v ovzduší, a ľudia von nevychádzali, pretože sa báli. Ale to si môže dovoliť iba táto krajina, prípadne ešte Severná Kórea,“ poznamenal Jarčuška.

Epidemiologička Zuzana Krištúfková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa obáva, že zaviesť blackout v krajine bude ťažké. „Takéto rozhodnutie by malo padnúť po dôkladnej analýze a diskusii odborníkov. Nasledujúcich 14 dní nám ukáže účinnosť doteraz prijatých opatrení. Musíme si uvedomiť, že tí, čo dnes zomierajú na koronavírus, sa nakazili asi pred mesiacom. To znamená, ak by sme pristúpili k prísnejším opatreniam, museli by byť platné minimálne mesiac, teda dva inkubačné časy,“ pripomenula odborníčka.