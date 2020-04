Naď: Splátky za stíhačky F-16 bude treba prehodnotiť

Splátky za stíhacie lietadlá F-16 bude treba prehodnotiť. Už ďalších 150 miliónov eur, ktoré treba zaplatiť do konca septembra, je zásadným problémom pre rozpočet. Potrebná je aj modernizácia vojenského letiska Sliač. Nového ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) však prekvapilo, že hoci bývalá vláda na ňu schválila vyše 55 miliónov eur, projekt ešte nie je ešte spracovaný. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

Naď už viackrát upozornil, že splátka za stíhačky pohltí veľkú časť rozpočtu rezortu obrany. Slovensko za ne už zaplatilo 900 miliónov eur. Druhá tohtoročná splátka predstavuje ďalších približne 150 miliónov a budúci rok treba zaplatiť viac ako pol miliardy eur. Rozpočet navyše vážne ovplyvní kríza spôsobená pandémiou koronavírusu. „Bude to dýka do chrbta pre ministra obrany a naozaj to budeme musieť nejakým spôsobom prehodnotiť,“ skonštatoval. Ide však podľa neho o mimoriadne rozsiahlu a komplikovanú zmluvu, radiť sa bude so špecialistami a verí aj v rozumnú dohodu s USA.

Slovenská republika nakúpi stíhačky F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Príslušné dokumenty podpísali koncom roka 2018 vtedajší minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a viceprezidentka spoločnosti Lockheed Martin Ana Wugofskiová. Prvé štyri stíhačky F-16 by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Obstarávať sa bude 14 kusov lietadiel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.

Výcvik prvých 12 pilotov sa už začal. V súvislosti s nákupom stíhačiek vláda odsúhlasila v októbri 2019 tiež rekonštrukciu a modernizáciu leteckej základne Sliač. Ako dôvod uviedol rezort obrany nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie nových stíhačiek F-16. Predpokladané náklady odhadli na 55,38 milióna eur. Výdavky má hradiť ministerstvo obrany z vlastného rozpočtu.