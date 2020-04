Keď premiér pritvrdí a rúško budú musieť nosiť aj hafani

VIDEO: Psík Žofa si vie nasadiť rúško. Naozaj?

Žofa, ktorá onedlho oslávi šesť rokov, je krížencom jazvečíka s vlčiakom. Keď mala osem mesiacov, ujali sa jej manželia Edo a Zdenka, pre ktorých je už nenahraditeľným členom rodiny. „Alebo skôr jej hlavou. Prispôsobuje sa jej chod celej našej domácnosti,“ zhodli sa.

Pred rokmi ju našli potulovať sa pri ilavskom „kulturáku“ a napriek tomu, že Zdenka nikdy nebola naklonená myšlienke mať doma psa, Žofinmu prirodzenému šarmu neodolala.

„Keď sa jej prvýkrát pozrela do očí, bolo rozhodnuté. Odvtedy na ňu nedá dopustiť, denne jej vyvára kadejaké špeciality,“ povedal Edo. Zároveň objasnil, ako sa mu podarilo urobiť krátke video, na ktorom je hlavnou postavou Žofa a on predvádza jej výcvik.

„Celé nám to trvalo asi dve minúty, vyšlo to na druhý pokus. Nasadil som jej rúško, chvíľu si ho nechala, keďže má voči mne rešpekt, no a keď som jej dovolil, dala si ho dole. Nahrávku som potom pustil opačne, takže som použil spätný chod. No a dodatočne som tam pridal zvuk s mojím hlasom,“ prezradil jednoduchú fintu.

„Išlo najmä o to, aby sme ľuďom v tomto nepriaznivom období zlepšili náladu,“ poznamenal. A to sa im aj podarilo. Video zavesil na sociálnu sieť, kde sa stretlo s veľkým ohlasom. Šikovnosť „havka“ s obdivom komentovali desiatky ľudí. „No a je po tajomstve,“ zasmial sa Edo.

Žofa so svojimi majiteľmi – Zdenkou a Edom. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Žofa je však podľa neho veľmi poslušná, okrem klasických povelov ako sadni, ľahni a zostaň vraj najlepšie reaguje na slovo chytaj. „To vtedy, keď kus žrádla letí vzduchom a ona ho pohotovo zachytí,“ podotkol jej veselý majiteľ. „Máme aj také netradičné povely, ako napríklad preparkuj. Ten používam, keď leží v posteli na mojom mieste a chcem tam ísť ja. Na to dokonca stačí len môj pohľad, ktorým jej ukážem, že sa má presunúť inde a hneď to urobí,“ opísal vzájomnú komunikáciu. „Minule sme boli aj na súťaži Ilavský miláčik. V kategórii drezúra sme chceli recitovať Mor ho, ale to nedala. Vystúpili sme teda s náhradným programom a predviedli klasické povely. Za to sme získali tretie miesto, ak sa dobre pamätám,“ doplnil.