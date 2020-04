Veľká noc bez rodiny, znehybnené Slovensko

O polnoci z utorka na stredu 8. apríla totiž začalo platiť rozšírenie opatrení núdzového stavu. Obmedzenie pohybu je vyhlásené do pondelka 13. apríla do 23.59 hodiny. Krajina bude fungovať ako dosiaľ, len obyvatelia sa môžu – okrem výnimiek – pohybovať len v rámci svojho okresu (ďalšie informácie v článku Slovensko obmedzilo pohyb ľudí, okresy rozdelili hranice).

Nejasný výklad pravidiel a používanie nešťastného slovného spojenia zákaz vychádzania navyše spôsobili, že už v utorok na celom Slovensku stáli ľudia pred obchodmi potravín v dlhých radoch, aby si urobili zásoby. Niektoré bratislavské cesty smerom von z hlavného mesta boli upchaté.

Súhlasíte s krokom vlády Igora Matoviča výrazne obmedziť pohyb ľudí počas sviatkov? Šesť dní, ktoré zahŕňajú aj Veľkú noc, bude na Slovensku obmedzený pohyb ľudí, aby sa obmedzilo riziko prenosou koronavírusu. áno áno, ale nie až na šesť dní nie neviem Zobraziť výsledky ankety nie 47,4% áno 36,8% áno, ale nie až na šesť dní 15,8% neviem 0,0%

O obmedzení pohybu počas veľkonočných sviatkov hovoril premiér Igor Matovič (OĽaNO) už minulý týždeň. Vláda návrh, ktorý v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 na rokovanie predložil premiér a minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), schválila v pondelok večer krátko pred 20. hodinou.

„Konzílium odborníkov jednoznačne odporučilo, aby sme počas veľkonočných sviatkov obmedzili cestovanie. Vláda prijala uznesenie, ktorým schvaľuje návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu, čím obmedzuje slobodu pohybu a pobytu,“ vyhlásil Matovič. Doplnil, že v uliciach a na hraniciach budú vojaci a policajti, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie nariadení.

„Medzi nami sa pohybujú ľudia, ktorí sú touto chorobou napadnutí a môžu byť nositelia tejto choroby,“ naznačil premiér možné riziko nákazy koronavírusom. Opäť upozornil, že najviac ohrozenou skupinou sú seniori a podľa neho rastie riziko, že pri veľkonočných návštevách by sa mohli nakaziť.

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na obvyklú cestu do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti, cestu v nevyhnutnom rozsahu na nákupy, do zdravotníckeho zariadenia ani na vychádzky do prírody v rámci okresu. Výnimkou je aj cesta na pohreb či za príbuzným, ktorý potrebuje opateru.

Bezprecedentné rozhodnutie

„Je to veľmi závažné rozhodnutie a v modernej histórii Slovenska nemá obdobu. Na druhej strane, ak by sme teraz povolili v našom boji, ktorý nás za posledné týždne vyniesol na svetovú špičku bezpečnosti z pohľadu prípadného nakazenia koronavírusom, mohli by sme si všetko veľmi ľahko pokaziť,“ presviedčal premiér obyvateľov o nutnosti rozšírenia núdzového stavu. Na druhej strane vyzdvihol, že Slováci sú disciplinovaní, dodal však, že opatrenia sú namierené proti jednotlivcom, ktorí by mohli porušovať doterajšie nariadenia.

V uliciach bude po tieto dni viac policajtov, na poriadok budú dohliadať aj vojaci. „Akékoľvek takéto závažné opatrenie by bez dôraznej kontroly nemalo zmysel. Spoliehame sa, že naďalej 90 percent ľudí bude zodpovedných. Vieme aj to, že budú ľudia, ktorí si budú chcieť dokazovať, že aj napriek zákazom majú svoju slobodu. No sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. Zabezpečíme poriadok tak, ako najlepšie budeme vedieť,“ vysvetlil Matovič.

Policajno-vojenské hliadky budú aj na výpadovkách, hraniciach medzi okresmi či kľúčových križovatkách. „Kontroly budú prebiehať náhodne a bude sa zabezpečovať verejný poriadok. Ten, kto neuposlúchne nariadenie, sa vystavuje pokute vo výške 1 659 eur,“ doplnil Matovič.

Už teraz môže polícia uložiť pokutu tisíc eur za nenosenie rúška na verejnom priestranstve. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka pre Pravdu uviedol, že polícia bude v zmiešaných hliadkach s vojakmi kontrolovať obmedzenie pohybu na hraniciach okresov. Uviedol, že mimo hraníc okresu možno ísť len vtedy, ak občan hodnoverne preukáže, že ide o odôvodnenú výnimku. Preto sa odporúča nosiť pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo živnostenský list ako doklad, že ide o cestu do zamestnania.

„Polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť,“ dodal Slivka s tým, že v opačnom prípade bude polícia ukladať pokuty. Hovorca policajného prezídia odporučil s otázkami k uzneseniu vlády osloviť gestorov vládneho uznesenia. Premiér na detaily nevedel ani v utorok popoludní odpovedať, ministerstvo vnútra odporúča obrátiť sa na policajné prezídium.

Otázky bez odpovedí

Otázky možno klásť aj na adrese: koronachcemvediet@ vlada.gov.sk. Mnohé čitateľky a čitatelia Pravdy nás upozornili, že odpovede na otázky nedostali ani po niekoľkých hodinách. Rovnako bez odpovede ostali aj otázky zaslané priamo z redakcie Pravda.

Súčasťou uznesenia je aj zákaz uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pri tomto zákaze však nie je taxatívne uvedený dátum jeho skončenia.

V reakcii na rozhodnutie vlády už v utorok počas dňa najmä pred obchodmi s potravinami stáli dlhé rady, mnohí ľudia totiž premiérove slová pochopili ako zákaz vychádzania. Už od utorňajšieho poludnia boli cesty smerom von z Bratislavy preplnené a polícia hlásila niekoľkokilometrové zápchy.