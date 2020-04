Kde urobili v Pezinku chybu? Situácia sa môže zopakovať kdekoľvek

Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS) koronavírus do zariadenia, ktorého zriaďovateľom je župa, priniesol zrejme zamestnanec. Zdôraznil, že v domove platia prísne opatrenia, ktoré práve Bratislavský kraj zaviedol ako prvý.

Pezinský primátor Igor Hianik však tvrdí, že večer 13. apríla dostal e-mail s listom, v ktorom sa píše o "zanedbávaní zdravotnej starostlivosti zo strany vedenia domova“. Personál mal riaditeľku viackrát upozorňovať, že niektorí klienti mali už od 21. marca zhoršený stav. "V liste bola informácia o úmrtí jedného z klientov domova,“ uviedol k obsahu listu Hianik. Hovorkyňa mesta Erika Liptáková doplnila, že informáciu o čase úmrtia klienta neuvádzajú zámerne, pretože ju nedokážu overiť.

"Bratislavský samosprávny kraj berie doručenú sťažnosť vážne. Vynášať akékoľvek závery je v tejto chvíli predčasné. Ak sa preukáže zlyhanie ktoréhokoľvek zo zamestnancov, župa bezodkladne vyvodí zodpovednosť,“ reagovala Veronika Beňadiková z tlačového oddelenia župy. Výsledky testovania všetkých klientov domova by mali byť známe v stredu.

Podľa našich informácií sa v liste píše o úmrtí muža, ktorý trpel aj inými zdravotnými problémami a bol v zlej sociálnej situácii. Mal byť pochovaný na náklady mesta.

VIDEO: Primátor Pezinka Igor Hianik: Krízový tím mesta žiada o zriadenie mobilnej testovacej jednotky v rámci mesta. (TB z 13. 4. 2020)

Platil zákaz návštev

Bratislavská župa pripomína, že už týždne vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb platí zákaz návštev, sprísnené hygienické predpisy, zamestnanci dostávajú ochranné pomôcky. "Po potvrdení ochorenia COVID-19 zariadenie prijalo prísne karanténne opatrenia a od nedele je strážené políciou a armádou. Aj naďalej v zariadení platia prísne hygienické predpisy, klientom aj zamestnancom sa priebežne meria teplota,“ spresnila Beňadiková.

Domov bude podľa nej v najbližších dňoch fungovať s 25 opatrovateľmi a ošetrovateľmi, ktorí sú v zariadení 24 hodín a prespávajú v izolačných izbách.

Prieskum Pravdy

Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti samosprávnych krajov prijali na zabránenie šírenia koronavírusu viaceré opatrenia. Hovorkyňa trenčianskej župy Lenka Kukučková pripomenula, že prvým bol, ešte začiatkom marca, zákaz návštev. „Príkazom predsedu sme potom obmedzili pohyb klientov mimo areálu, ale aj služobné cesty zamestnancov na minimum,“ povedala.

Ak by došlo k infikovaniu klienta, ktorého by museli izolovať, sociálnu službu mu poskytne krízový tím. „Pri vstupe do našich zariadení sú tzv. zdravotnícke filtre, kde je zamestnancom meraná teplota, zisťovaná cestovateľská anamnéza – aj jeho rodinného príslušníka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti,“ vysvetlila Kukučková. Okrem toho nosia zamestnanci rúška, rukavice, používajú dezinfekčné prípravky a s klientmi sa snažia pracovať v malých skupinách. Keď niekto zo seniorov vykazuje akékoľvek známky ochorenia, hneď to konzultujú s lekárom. „V niektorých prípadoch bol vykonaný aj test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,“ podotkla Kukučková.

V rámci župných zariadení vraj zatiaľ neuvažovali testovať klientov alebo zamestnancov. Navrhujú však, aby ústredný krízový štáb podmienil začatie poskytovania sociálnej služby negatívnym testom na koronavírus. Rovnako by mal umožniť testovanie zamestnancov a tých, ktorí sa vracajú z hospitalizácie. „Nie je možné vyjadriť, že obdobná situácia ako v Pezinku sa nemôže stať v ktoromkoľvek zariadení. Kraj sa však prijímaním preventívnych opatrení snaží takéto riziko eliminovať,“ dodala Kukučková.

Hovorkyňa banskobystrickej župy Lenka Štepáneková uviedla, že čakajú, ako sa s témou testovania vysporiada štát. „V tejto chvíli sa to robí len v odôvodnených prípadoch, napríklad pri zhoršení zdravotného stavu indikujúcom respiračné ochorenie,“ povedala. K testu by pristúpili aj pri novom klientovi – ak je predpoklad, že mohol prísť do styku s osobou s cestovateľskou anamnézou či pozitívnou na COVID-19. „Alebo ak ide o žiadateľa prichádzajúceho zo zdravotníckeho zariadenia,“ podotkla Štepáneková.

Košická župa okrem iných prijatých opatrení pozastavila aj prijímanie nových klientov. Predseda kraja Rastislav Trnka vníma to, že aktuálne sa netestujú seniori ani personál, kriticky. „Hromadné testy ale prebiehajú v marginalizovaných skupinách. Preto máme záujem, aby sa to robilo aj v našich zariadeniach,“ poznamenal.

Vedenie nitrianskej župy spolu s krajským lekárom denne vyhodnocujú a monitorujú situáciu vo svojich sociálnych zariadeniach. „Ani jeden klient nie je pozitívny, ani podozrivý na toto ochorenie. Preto momentálne neplánujeme vykonávať testovanie,“ informovala hovorkyňa Oľga Prekopová. „V našich zariadeniach platia prísne pokyny a nariadenia, fungujú v režime plánu opatrení kraja. Ak si to ale situácia bude vyžadovať, pristúpime k plošnému testovaniu zamestnancov aj klientov,“ povedala.

Žiadosti smerom k vláde

Súkromný Domov sociálnych služieb Jeseň v centre Košíc má momentálne 37 klientov a 18 zamestnancov. Jeho riaditeľka Martina Torkošová tvrdí, že od začiatku pandémie si dávajú veľký pozor a dbajú na to, aby ich klientom nič nehrozilo. „Zatiaľ nemáme žiadne prejavy ani podozrenia na prípadnú nákazu. S našimi sociálnymi pracovníčkami, zdravotnou sestrou a opatrovateľmi však teraz konzultujeme, že postupne sa budú objednávať na preventívne testovanie. Neradi by sme niečo zanedbali,“ reagovala riaditeľka. Koľko ich to bude stáť, odhadnúť nevie. Testovanie samotných klientov zatiaľ neplánujú, no ak by sa u niekoho prejavili príznaky, riešili by to okamžite.

Anna Ghanamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, upozornila, že najdôležitejšie je, aby vláda pristúpila na testovanie nových prichádzajúcich klientov do zariadení. „Ale tiež tých, ktorí sa vracajú z nemocníc – z preliečenia či nejakého vyšetrenia. Lebo aj oni môžu byť nosičom vírusu, ak sa dostali do prostredia, v ktorom sa mohol nachádzať,“ povedala. Hneď po nástupe novej vlády vraj žiadali tiež testovanie zamestnancov sociálnych zariadení. „Po tom, len čo by nám preukázali negatívny test, by sme im dali podpísať čestné vyhlásenie, ktorým by garantovali, že k hygiene a všetkým opatreniam budú vzorne pristupovať aj mimo zariadenia,“ pokračovala Ghanamová.

Vážne podľa nej je, že neverejní poskytovatelia nedostali zo štátnych hmotných rezerv ani jedno rúško či inú ochrannú pomôcku. „Takže teraz všetko, čo máme, zabezpečujeme vlastnými silami z peňazí, ktoré nám už tvoria deficity,“ poznamenala. Vláda podľa nej ani tri týždne od ich prosieb nebola schopná prijať uznesenie o nutnosti testovania nových klientov, nesplnila ani požiadavku o plošnom testovaní zamestnancov. „Takže teraz je všetka zodpovednosť len na štatutároch zariadení,“ doplnila.