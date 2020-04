NÁZOR: Penzista, vzor 65+. Mladý na prácu, starý na nákupy

Dva dni trvalo, kým tí hore prišli na to, že nariadenie pre tých dole, v tomto prípade pre seniorov nad 65 rokov, nebolo šťastné. Dve hodiny na nákup počas pracovného dňa a žiadne cez víkend boli „odmenou“ za to, že sa ľudia, vrátane ľudí 65+ správali doteraz zodpovedne. Premiér Igor Matovič ohlásil uvoľnovanie prísnych opatrení sloganom „niečo za niečo“. Akurát jednej skupine ľudí to „niečo“ štát ešte poriadne zosekal. A vyrobil problém tam, kde predtým nebol, keďže dovtedy fungujúci režim v obchodoch žiadne dramatické čísla infikovaných nepriniesol.

Vek odchodu do dôchodku sa predlžuje. Dnes je síce zastropovaný na 64 rokoch, ale predtým sa mal postupne posúvať ďaleko za hranicu 65 rokov. Znamená to, že 65-ročný človek by mal byť dostatočne schopný, aby sa dokázal uživiť sám a nepýtať si dôchodok od štátu, ale rovnaký človek by už nebol dostatočne „kvalifikovaný“ na to, aby si nakúpil základné potraviny v inom než vyhradenom šibeničnom čase.

Samozrejme, cieľ bol promovaný ako ušľachtilý. Mal ochrániť seniorov pred nákazou, ako keby obchody boli alebo sa mali stať semenišťami nakázy. Ochrana pred ponížením, stresom a ďalšími negatívami nebola na programe dňa.

Samotné rozhodnutie – jedno aj druhé – vyvoláva veľa otáznikov. Ak bolo nevyhnutné obmedziť občianske práva jednej skupiny občanov, čo je výrazný zásah do ich slobôd, pretože hrozilo nejaké akútne nebezpečenstvo, tak sa nemalo po dvoch dňoch zrušiť. Ak je nebezpečné chodiť do obchodov, tak po dvoch dňoch protestov dotknutých ľudí hrozba sama nezmizne.

Vyvoláva to podozrenie, že jedno alebo druhé rozhodnutie bolo iba marketingové. Alebo aj obidve.

Na Slovensku máme rôzne krízové štáby, dokonca jeden je permanentný krízový štáb. Snáď to nebolo myslené tak, že v krajine bude permanentná kríza – alebo ju bude niekto permanentne vyvolávať. Toto nie je kritika hlavného hygienika a jeho tímu, ktorý bol jeden z tých, ktorí sa vrchovatou mierou zaslúžili o to, že Slovensko patrí v pandémii medzi premiantov, ale kritika jedného nedomysleného rozhodnutia.

Ak chcú naše krízové štáby prejaviť kreativitu, tak by ju mohli ukázať v prípade rozosielania daňových výmerov od samospráv, ktoré chodia ako zásielky určené do vlastných rúk a ktoré môžu vytvoriť ďalšie rady so seniormi, tentoraz na poštách. Vyhradiť im hodinu či dve na úkor iných po posledných skúsenostiach by zrejme nebolo to ideálne riešenie.

V TOP 10 videí TV Pravda patrí čelo rebríčku seniorom, mnohí kontaktovali aj redakciu Pravdy, aby vyjadrili svoj nesúhlas s prijatým opatrením. Aj tieto hlasy zavážili, že sa zrušilo.

1.

Časový limit býva v niektorých športoch, aby pomalší pretekári nezavadzali iným na trati. To však zrejme účel zákazu nakupovania mimo vyhradených hodín nemal byť. Alebo áno?

***

2.

Zákaz nakupovať mimo vyhradených dvoch hodín bol striktný, bez výnimiek. Napriek tomu ani členovia vlády nemali celkom jasno, či to bol zákaz alebo odporúčanie. Minister práce Milan Krajniak bol od začiatku za odporúčanie.

***

3.

Programové vyhlásenie vlády je základný dokument, ktorý sa vládna koalícia bude snažiť napĺňať počas svojho mandátu. Sú v ňom zhrnuté programové priority jednotlivých strán, rozriedené kompromismi, ktoré viacčlenná koalícia musela urobiť. Takto programové vyhlásenie predstavili lídri koalície, ktorých po dlhšom čase bolo vidieť spoločne na jednom pódiu. Bolo to po jeho schválení vládou, v súčasnosti o vyhlásení debatuje parlament.

***

4.

Ani počas pandémie orgány činné v trestnom konaní nezaháľajú. Padni komu padni, počas týždňa sa postavili pred súd viaceré známe mená. Súdi rozhodovali, či ich vziať do väzby – a vzali. V tomto prípade bývalého šéfa Úradu štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Takto ho priviedli na špecializovaný trestný súd.

***

5.

Ako je to s pomocou od štátu pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)? Pozrite si debatu Mariana Nitona v relácii Ide o peniaze s členkou prezídia slovenskej komory daňových poradcov Máriou Samekovou. Získate množstvo praktických informácií.

***

6.

Ako chutí sloboda, v tomto prípade koniec karantény. Rómovia z osady v Bystranoch sa správali príkaldne, takže štát mohol zrušiť karanténu, ktorú zaviedol pre koronavírus.

***

7.

Igor Matovič spolu s Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom spolu na jednom mieste? Áno, v galérii premiérov Slovenskej republiky na Úrade vlády. Máme na to dôkaz – pozrite si ho.

***

8.

Slovensko zo zahraničia pomoc nielen prijíma, ale ju aj poskytuje. Počas týždňa odletel slovenský vládny špeciál do Talianska s humanitárnou pomocou. Išlo o 300-tisíc rúšok a 500 litrov koncentrátu na výrobu dezinfekčného prostriedku.

***

9.

Rybačka v ére koronavírusu tiež nie je v tradičnej podobe, aj rybári museli mať pri štarte svojej sezóny na verejnosti rúška. Ryby, samozrejme, rúška nepotrebovali.

***

10.

Prvé prognózy z matematického modelu, ako sa bude šíriť koronavírus, boli priam desivé. Najnovšie veľmi priaznivé. Snáď sa to bude správať podľa najnovších čísiel.