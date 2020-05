Pre Smer by bolo podľa Rašiho dobré uvažovať o potenciáli, ktorý má Pellegrini

Pre Smer by bolo dobré výrazne uvažovať o obrovskom potenciáli, ktorý má Peter Pellegrini. V súvislosti s diskusiou o výmene na poste šéfa strany to povedal podpredseda Smeru Richard Raši. Dodal, že strana smeruje k férovej a slušnej vnútrostraníckej súťaži o to, kto ju bude viesť.

„Chceme nastaviť stranu tak, aby sa vrátila tam, kde kedysi bola,“ reagoval Raši na utorkovej tlačovej konferencii na otázky o situácii v Smere.

Raši si myslí, že Smer by nemal ignorovať Pellegriniho potenciál. „Myslím si, že pre stranu by bolo dobré výrazne uvažovať o obrovskom potenciáli, ktorý stále má, mal vo voľbách a ktorý je stále prezentovaný v akomkoľvek prieskume bez ohľadu na to, kto ho robí. Aj pre stranu by asi nebolo správne, keby sme toto odignorovali a nedali strane nový vietor,“ dodal.

Pellegrini pred časom v rozhovore pre TASR povedal, že ak by neprišla na stôl otázka, kto bude stranu viesť, bude s ďalšími straníkmi zvažovať iný spôsob, akým zabezpečiť občanom novú a modernejšiu sociálnu politiku. „Pred každým rozhodnutím sú možné úplne všetky alternatívy, myslím si, že Peter Pellegrini to sám povedal,“ odpovedal Raši na to, či si vie predstaviť, že by Pellegrini odišiel zo strany, ak by sa nepodarilo dosiahnuť zmenu v Smere.

Pellegrini, ktorý je podpredsedom parlamentu, v rozhovore pre TASR pripustil svoju kandidatúru na predsedu Smeru. Skonštatoval, že strana potrebuje generačnú výmenu. Súčasný predseda Robert Fico odpovedal koncom apríla na otázky o budúcnosti strany tak, že chce zo Smeru-SD naďalej budovať razantnú opozičnú stranu a odmieta v nej akékoľvek prejavy „slniečkarstva“.