Na domácu karanténu možno počkať v štátnej

VIDEO: Igor Matovič o tom, prečo je dobre, že sme inteligentnú karanténu nemali už pred mesiacom. (19. 5. 2020)

Mobilná aplikácia, ktorá umožňuje repatriantom stráviť povinnú štrnásťdňovú karanténu v domácich podmienkach, ešte stále nie je oficiálne funkčná. Navrátilci teda musia po vstupe na Slovensko ísť do povinnej izolácie v štátnych zariadeniach. Podľa opatrenia, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR v sobotu večer, však v prípade, ak bude tzv. smart karanténa spustená ešte počas ich pobytu v štátnom zariadení, budú môcť izoláciu stráviť doma.

O mobilnej aplikácii hovorí vláda prakticky od svojho nástupu. V utorok tento týždeň premiér Igor Matovič (OĽaNO) na hraničnom prechode Jarovce-Kitsee ohlásil, že aplikácia, ktorá bude kontrolovať pobyt repatriantov doma, by mohla byť spustená v piatok.

Neskôr vláda na oficiálnej stránke korona.gov.sk spresnila, že by sa tak malo stať v piatok 22. mája o 15. hodine. Ešte vo štvrtok v diskusnej relácii televízie JOJ Matovič povedal, že sa snažia vplývať na technologické spoločnosti, aby mohli aplikáciu oficiálne spustiť.

Spustenie však meškalo, podľa člena permanentného krízového štábu Jána Bučkuliaka bol dôvodom čakanie na súhlasné stanovisko technologických spoločností Apple a Google.

VIDEO: Nespokojní repatrianti na záberoch polície z hraničného priechodu Jarovce – Kittsee.

V piatok večer hraničný prechode Jarovce zablokovali desiatky repatriantov, ktorí odmietali nastúpiť do povinnej karantény v štátnom zariadení. Chceli izoláciu stráviť doma a nechať sa kontrolovať štátnou mobilnou aplikáciou.

Situácia sa vyostrovala, až do nej vstúpil Matovič. Repatriantom vytkol, že nečítajú pozorne oficiálne informácie a požiadal úrad verejného zdravotníctva o prijatie opatrenia, ktoré by umožňovalo všetkým, ktorí trávia karanténu v štátnom zariadení využiť mobilnú aplikáciu, keď bude oficiálne spustená. To by znamenalo, že každý repatriant v povinnej karanténe by mohol stráviť zvyšok izolácie doma.

Kedy sa tak stane, je však otázne, pretože schvaľovanie v technologických spoločnostiach môže nejaký čas trvať.

VIDEO: Aplikácia čaká na schválenie Apple a Google, hovorí Ján Bačkuliak, člen krízového štábu.