Telo ženy. Predmet štátnej kontroly?

Odborníci hovoria o odvádzaní pozornosti verejnosti od väčších problémov či o zneužívaní témy. Aktivisti volajú skôr po riešení chudoby osamelých matiek a mnohopočetných rodín. Obmedzenie umelých prerušení tehotenstiev však získava nečakaných spojencov naprieč celým politickým spektrom.

Návrh na riešenie otázky interrupcií by mohol byť známy už čoskoro. „Vec je v štádiu rokovania, budeme o tom verejnosť informovať v najbližších dňoch, keď to bude komplexnejšie,“ informovala kancelária poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO – Kresťanská únia). Aktuálne sa rieši otázka, kedy by mohol návrh smerovať do parlamentu, ako bude vyzerať a kto bude konečným predkladateľom. „Vec je stále otvorená, a uvidíme, akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať,“ dodala kancelária.

Svoju ambíciu otvoriť potratový zákon prezentovala Záborská aj na sociálnej sieti. Odvolávala sa pri tom na kresťanské hodnoty. „Napriek množstvu deklaratórnych kresťanov v parlamente sme za 30 rokov potratový zákon nedokázali zmeniť. Dokážeme to teraz? Nájde sa dosť kresťanov v parlamente? Mám nádej, že to tak bude. Musíme ísť krok za krokom,“ uviedla pred týždňom poslankyňa. V téme pokračovala aj tento týždeň.

Pár dní predtým rovnaký plán prezentoval aj poslanec Richard Vašečka (OĽaNO – Kresťanská únia). Zakázať chce interrupcie, v akej forme a akým spôsobom je zatiaľ otázne.

Vašečka predložil v minulom volebnom období tri návrhy na obmedzenie interrupcií – bez úspechu. Búrlivé debaty okolo umelého prerušenia tehotenstva sa viedli najmä ku koncu minulého volebného obdobia. Poslanci sa len počas vlaňajšieho septembra zaoberali až štyrmi návrhmi noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Návrh hnutia Sme rodina žiadal zakázať interrupciu po 7. týždni tehotenstva. Kotlebovci chceli skrátiť lehotu na zákrok na 8 týždňov. Poslanec Vašečka by interrupciu povolil len v niekoľkých prípadoch. OĽaNO navrhovalo vyplácať ženám, ktoré požiadajú o utajený pôrod, nemocenské od 21. týždňa tehotenstva.

Úspešná nakoniec nebola ani novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, keď sa poslankyne zo Slovenskej národnej strany pokúšali zmenu potratového zákona presadiť cez iný právny predpis. Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová v návrhu chceli presadiť, aby lekár musel pri poučeniach o aktuálnom vývojom štádiu plodu žene ukazovať obraz embrya. Ak by to bolo technicky možné, novela kázala lekárom umožniť pacientke, aby počula srdce počatého dieťaťa. Lekár mal žene poskytnúť výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého vývoj má byť ukončený. Návrh kritizovali gynekológovia aj aktivisti.

Odpútavanie pozornosti

Téma je však napriek všetkému na stole opäť. „Je to osvedčená téma, tým, že je spojená s hodnotovými a svetonázorovými otázkami. Je to téma, ktorá púta na seba pozornosť, a môže sa občas aj zneužívať. Viacerí politici ju môžu vyťahovať ako zástupnú tému, povedzme na odpútanie pozornosti verejnosti od iných dôležitých tém, ktoré sa im podľa mňa nedarí až tak zvládať, alebo od iných zlyhaní či nenaplnených prísľubov,“ skonštatovala sociologička Monika Čambáliková zo Slovenskej akadémie vied.

Upozornila však, že sčasti sa politici k téme vracajú preto, že po dlhom čase cítia možnú podporu v spektre politických strán. „Nemôžeme si pred tým zakrývať oči. Viacerí, ktorí do volieb išli so zákazom interrupcií, zbadali, že nachádzajú spojencov aj tam, kde nepredpokladali. A to ich posilňuje a dáva im nádej, že by mohli svoje očakávania naplniť,“ poukázala sociologička. Narážala tak na vytvorenie spoločnej platformy za hodnotové Slovensko, ktorú minulý štvrtok predstavili poslanci Ján Podmanický, Marián Kéry (Smer) a Tomáš Taraba a Filip Kuffa (ĽS NS). Tá je určená pre konzervatívnych politikov, ktorých spája „ochrana normálneho, prirodzeného Slovenska“. Či sa zmenu potratového zákona podarí uskutočniť, si odhadnúť netrúfla. „Myslím si však, že momentálne je situácia v parlamente oveľa priaznivejšia ako v minulosti. Ukazuje sa, že toto presvedčenie má podporu naprieč politickým spektrom. Ukazuje sa aj veľa skrytých sympatizantov v politických zoskupeniach, kde by sa to neočakávalo,“ dodala odborníčka.

Treba odstrániť chudobu

Mimovládne organizácie upozorňujú, že zákaz interrupcií je veľmi nebezpečný. „Navrhovatelia hovoria, že im ide o ochranu života. Namiesto toho však presadzujú cestu, ktorá nielenže nezníži počty interrupcií, ale zvýši úmrtnosť a chorobnosť žien. Skúsenosti z krajín, kde sú interrupcie zakázané, dokazujú, že zákazy nikdy nevedú k zníženiu zákrokov. Naopak, interrupcie vykonané v týchto krajinách predstavujú celosvetovo hlavnú príčinu zdravotných problémov žien a vedú k úmrtiu zhruba 23-tisíc žien ročne,“ zdôraznila Adriana Mesochoritisová, politologička a zástupkyňa občianskeho združenia Možnosť voľby.

Slovensko sa podľa nej začína približovať k štátom, ktoré okliešťujú ľudské práva rôznych skupín, vrátane práv žien. Riešením pre ženy nie je podľa Mesochoritisovej zákaz umelých prerušení tehotenstiev, ale prijatie viacerých podporných opatrení.

„Počet interrupcií sa rozhodne zníži, ak antikoncepcia nebude luxusom pre bohatých. Stačí, aby bola hradená z verejného poistenia a bola pre všetky ženy bezplatná. Nech zabezpečia ľuďom, a najmä mladým, prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove,“ pripomenula Mesochoritisová. Dôležité je tiež začať odstraňovať diskrimináciu žien a snažiť sa, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výhradne na ich pleciach. „Je potrebné tiež zlepšiť zdravotné a sociálne služby pre ženy a najmä nech političky a politici riešia problém chudoby, ktorej čelia ženy samoživiteľky a mnohopočetné rodiny. Pretože interrupcie podstupujú mnohé ženy práve z dôvodu chudoby. Riešiť treba aj násilie páchané na ženách,“ vymenovala Mesochoritisová.

Menenie súčasnej legislatívy považuje za prejav násilia zo strany štátu. Súčasná právna úprava rešpektuje rozmanitosť názorov. Ženy, ktoré sú presvedčené, že by nikdy na interrupciu nešli, nik nenúti, aby ju podstupovali. „Ak by sa ale presadil zákon zakazujúci interrupcie, došlo by k povýšeniu jedného náboženského presvedčenia nad iné názory a presvedčenia. A to všetko v krajine, ktorá sa podľa Ústavy SR neviaže na žiadnu ideológiu,“ dodala.

„Nedokážeme prežiť a precítiť všetky situácie, ktorým čelia ženy, ak sa rozhodujú, či podstúpiť alebo nepodstúpiť interrupciu. „Ponechajme ľuďom možnosť voľby. Nie je možné, aby za ženy niekto rozhodoval. Je to záležitosť, ktorá sa bytostne týka žien, ich tiel, životov, zdravia. Telo ženy sa nemôže stať predmetom štátnej kontroly,“ uzavrela Mesochoritisová.