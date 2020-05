Matovič chce mať z blokády ciest trestný čin. Aby "jeden magor" nespôsobil škody

Cesta do Bratislavy v pondelok bola sťažená, keďže protestujúci majitelia fitness centier spomaľovali jazdu na diaľnici. Chceli poukázať na to, že do otvárania ekonomiky neboli zahrnuté ich prevádzky, čo im spôsobuje škody.

Cesta do Bratislavy v pondelok bola sťažená, keďže protestujúci majitelia fitness centier spomaľovali jazdu na diaľnici. Chceli poukázať na to, že do otvárania ekonomiky neboli zahrnuté ich prevádzky, čo im spôsobuje škody. Autor: Ivan Majerský , Pravda

VIDEO: Premiér Matovič o blokáde ciest a „magorovi“ ktorý by mohol napáchať obrovské škody.

Predseda slovenskej vlády to v pondelok ohlásil po piatkovom zablokovaní jedného z hraničných prechodov do Rakúska v súvislosti s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 a po ohlásenej blokáde diaľnice do Bratislavy, ktorú v pondelok ale majitelia fitness centier uzavretých pre boj s nákazou nakoniec neuskutočnili.

„Mali by sme chrániť verejný záujem, aby náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na šesť hodín, na dva dni a celé Slovensko bude trpieť. Myslím, že to dokážeme urobiť a je to v súlade s ústavou,“ povedal Matovič.

Dodal, že pri podobných demonštráciách sa stretáva právo na protest s právom ďalších ľudí na prácu. „Je na mieste chrániť kľúčové (dopravné) tepny, aby nemohli byť blokované, rovnako ako hranice,“ uviedol Matovič.

Podľa Matoviča za piatkovým protestom na diaľničnom hraničnom priechode s Rakúskom pri Bratislave stáli ľudia z opozičnej krajne pravicovej strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (LSNS), ktorú predstaviteľa niektorí slovenskí politici označujú za fašistami.

Spomínanú blokádu hraničného prechodu vyvolala podľa účastníkov skutočnosť, že štát nesplnil predpokladaný termín zavedenia takzvanej chytrej karantény miesto izolácie obyvateľov Slovenska po ich návrate z cudziny v štátnych zariadeniach.

Majitelia fitness centier zase pôvodne ohlásili na pondelok blokádu diaľnice D1 do Bratislavy kvôli tomu, že z dôvodu karanténnych obmedzení ešte nemohli na rozdiel od iných podnikateľov znovu otvoriť svoje prevádzky. Od blokády v rannej dopravnej špičke nakoniec upustili a protestovali len pomalou jazdou, v kolóne bolo aj vozidlo s označením LSNS. Matovič ich dopredu varoval, že v prípade blokády navrhne zmenou zákona takéto konanie označiť za trestný čin. Zástupcov fitness centier nakoniec prijal na stretnutí v budove úradu vlády.

Médiá medzitým upozornili, že Matovič ešte ako opozičný politik na sociálnej sieti v minulosti schvaľoval blokádu cesty v Bratislave nespokojnými farmári. Premiér teraz tvrdil, že vtedy išlo o krátky protest poľnohospodárov a že na dnešok pôvodne plánovaná blokáda spomenutej diaľnice mala trvať šesť hodín.