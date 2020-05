Nerozumné, nedôstojné, nešťastné. Kaliňák, Číž a Beňová reagujú na situáciu v Smere

„Vyhlásenie svojich štyroch kolegov považujem za nešťastné,“ povedal europoslanec Miroslav Číž pre Pravdu s tým, že podľa neho určite nie je správne, ak sa takéto veci riešia cez médiá.

Dodal, že takéto vyhlásenia len problematizujú situáciu a výrazne znižujú schopnosť ľudí v strane dohodnúť sa. „Som zástancom toho, aby sa o tomto najprv hovorilo v strane,“ uzavrel Číž s tým, že momentálne je síce situácia kvôli koronavírusu a všetkým opatreniam zložitá, no treba podľa neho počkať na snem strany, kde by sa mali tieto problémy riešiť za zatvorenými dverami.

Beňová: Na ultimáta nie je dôvod

Europoslankyňa Monika Beňová vníma aktuálnu situáciu v strane po vyhlásení Pellegriniho ako krok vedľa. „Nezdá sa mi dôstojné, aby sa bývalý predseda vlády takto správal k predsedovi strany. Podporujem ambíciu Petra Pellegriniho uchádzať sa o post predsedu na straníckom sneme, ale toto, čo dnes predviedli, je nedôstojné. Takýmito ultimátami sa nerobí vnútrostranícka politika,“ myslí si Beňová.

Nevidí dôvod, aby ultimáta predsedovi strany dávali poslanci Richard Raši, Denisa Saková a Peter Žiga. „Každý z nich je členom predsedníctva a môžu tlačiť na to, aby bol snem zvolaný. Namiesto toho si však vybrali cestu, ktorá je nedôstojná pre štát, pre našu stranu, zneisťuje našich členov a v našich voličoch vyvoláva nepríjemné pocity. Takto sa to nerobí,“ hnevá sa Beňová.

„Nechápem preto takéto vystúpenie a verejné výzvy na odchod predsedu strany. Aby neboli prekvapení, keď sa nejaká iná skupina v strane postaví a povie, že keď má ísť Fico, nech ide aj Žiga a Raši,“ zamýšľa sa europoslankyňa.

Kaliňák: Rozhodovali sme konsenzom

„Bolo to veľmi nerozumné. V posledných týždňoch som zachytil vyjadrenia Petra Pellegriniho v tej súvislosti, že chce vo svojej novej vízii Smeru o zmenách, nastaveniach strany diskutovať na príslušných orgánoch strany. Tlačovka Roberta Fica bola tou podanou rukou, kde zadefinoval potrebu zmien a vlastnú pripravenosť na ne,“ povedal pre Pravdu Robert Kaliňák.

Dodal, že 20 rokov sa v strane o predsedníctve nehlasovalo a nemyslí si, že by sa s tým malo začať. Ako doplnil, rozhodnutia by mali byť prijímané tak ako v minulosti, a to konsenzom.

„Výsledkom toho bola veľmi významná trajektória a postavenie našej strany na politickej scéne. Toto bol jeden z kľúčov k úspechu. Nikdy nešlo len o rozhodnutia Fica,“ vysvetlil Kaliňák.

Na otázku, na čiu stranu sa postaví, však odpovedal vyhýbavo. „Ja budem vždy podporovať diskusiu. Podporoval som vždy Fica, ale aj Pellegriniho, Sakovú či Rašiho. Nepamätám si, že by som niektorého z členov Smeru nepodporoval. Podporujem silný a jednotný Smer. Robert Fico je však otcom sociálneho štátu na Slovensku,“ uzavrel Kaliňák. (