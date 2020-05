Valášek: Montovať autá nemôžeme donekonečna, zmeňme to

Európska únia chce modernú ekonomiku. Využila na to koronakrízu a prišla s balíkom 750 miliárd eur pre členské štáty. Ako využije šancu Slovensko? Na stole je balík v objeme 8 miliárd a mali by sme ho minúť do roku 2024. Obavy sú z toho, či krajina dokáže peniaze čerpať rýchlo, efektívne a bez korupcie. Pozrite si video TV Pravda s predsedom výboru pre európske záležitosti Tomášom Valáškom (Za ľudí).