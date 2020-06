Kočner so Zsuzsovou opäť pred súdom. Stretli sa aj deň po vražde?

Prítomní sú aj rodičia zavraždených Jana a Jozef Kuciakovci i Zlatica Kušnírová.

Pred súdom by mala vypovedať znalkyňa z oblasti psychológie Elena Fortis, ktorá robila Marianovi Kočnerovi psychologický posudok. Predvolaný bol tiež súdny lekár Ivan Závodný.

Svedčiť by mal aj policajný expert v oblasti IT Dušan Mikulaj, ktorý by mal priblížiť analýzu dát mobilných operátorov. Tie podľa obžaloby potvrdzujú stretnutie medzi Kočnerom a Zsuzsovou 22. februára 2018, teda len deň po vražde.

Úvod pojednávania v pondelok patril obžalovanej Zsuzsovej, ktorá sa po kontrole všetkých úvodných formalít ujala prvého slova.

Zsuzsová označuje súd a Lipšica za zaujatých

„Informovanie verejnosti je účelové v môj neprospech. Senát bol na to upozornený, ale nič voči tomu nevykonal,“ prečítala Zsuzsová v námietke zaujatosti voči celému senátu. „Som presvedčená, že predsedníčka senátu je osobne zaujatá a nie je schopná viesť spravodlivý proces,“ dodala.

Zaujatý je podľa nej aj právny zástupca poškodených Daniel Lipšic, pretože sa s ním údajne dobre pozná. Zsuzsová dokonca tvrdí, že Lipšic celý proces riadi.

Po zhruba pol hodine súd pojednávanie za účelom porady senátu prerušil a po porade dospel k záveru, že Zsuzsovej námietky voči zaujatosti súdu sú neopodstatnené.

„Splnomocnencom poškodených môže byť každý kto nie je v trestnom konaní trestnej stíhaný, svedkom, či znalcom,“ vysvetlila predsedníčka senátu Ružena Sabová námietku voči Lipšicovi.

Nasledoval výsluch súdneho lekára Ivana Závodného. Rodičia zavraždených pred začiatkom jeho výsluchu opustili pojednávaniu miestnosť, keďže tento znalec sa mal vyjadrovať aj k pitve novinára.

Zsuzsovej obhajcu Štefana Neszméryho zaujímalo len to, či znalec našiel zranenia na tele poškodeného, ktoré by nekorešpondovali s priebehom deja vraždy. Ten odpovedal, že niektoré menšie zranenia mohli vzniknúť aj pri páde už zastreleného tela.

Viac otázok na neho nemala žiadna zo strán a znalec tak už po pár minútach pojednávaciu sieň opustil.

Čo o Kočnerovi povedala psychologička?

Pred súd si následne sadla znalkyňa z odboru psychológia Elena Fortis. Na jej výpoveď sa už vrátili aj rodiny zavraždených.

Znalkyňa sa odvolala na svoj už skôr písomne podaný znalecký posudok. „Je sebaistý, sebavedomý, ľahkovážny a trúfalý, s nedostatočnou mierou empatie. Svet môže vnímať ako súbor objektov, ktoré treba usporadúvať a manipulovať vo svoj prospech. Ľudí vníma skôr ako prostriedky, než ako ciele,“ uviedla znalkyňa v úvode svojho posudku. Uznala aj nadpriemerné intelektuálne a pamäťové schopnosti.

Verbálne násilie a agresivitu používa účelovo. „Nie sú prítomné znaky patologickej agresivity,“ konštatovala tiež.

K samotnému skutku sa ale Kočner odmietol vyjadriť aj pred psychologičkou. „Ešte som ku skutku nevypovedal, preto neviem čo vám mám povedať. Nič som si neobjednal a nič zlé som neurobil,“ reagoval Kočner na otázku psychologičky.

„Najpravdepodob­nejšia motivácia mohlo byť ohrozenie životného štandardu. Ján Kuciak mohol svojou prácu predstavovať frustrujúcu prekážku,“ odhadovala znalkyňa. Potvrdila tiež, že Kočner má po prípadnom treste dobré prognózy resocializácie.

Na súde bude znieť Dobroslav Trnka

Lipšic navrhol vykonať ako dôkaz zvukovú nahrávku rozhovoru medzi Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom.

Na zvukovom zázname prehrávanom pred súdom sa Končer Trnku pýta na nahrávku kauzy Gorila a zisťuje, prečo sa s ňou pokúšal vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Známa nahrávka má znalkyni pomôcť priblížiť Kočnerov psychologický profil.