Prezidentkin príhovor parlament nezvyčajne spojil

VIDEO: Nevracajme sa k spoločnosti pred koronou, apeluje prezidentka.

Jej príhovor poslancom Národnej rady bol silno poznačený ustupujúcou pandémiou koronavírusu a slabosťami, ale aj úspechmi a príležitosťami, ktoré nečakaná situácia odkryla. Rozvážne, dôstojné a vyvážené zhodnotenie pomerov spoločnosti ocenila rovnako vládna koalícia, ako aj opozícia. Hlava štátu sa pritom nevyhla ani kritickým slovám o premárnených príležitostiach posledných rokov na zlepšenie života na Slovensku, no ani varovaniu, aby nová vládna väčšina nezabudla na množstvo sľubov a ich zodpovedné napĺňanie.

Igor Matovič (OĽaNO): „Prejav pani prezidentky bol veľmi pekný, dôstojný, vyvážený a férový voči Slovensku, politikom a občanom. Celkovo to bola komplexná správa o stave republiky. Veľmi sa mi páčila jej myšlienka, aby bola cesta za transparentnosťou taktiež transparentná.“ Boris Kollár (Sme rodina): „Správa bola vyvážená, dotkla sa všetkých tém i pálčivých otázok. Je teraz na každom, kto sa v tom mal nájsť, aby urobil sebareflexiu a posunul občiansku spoločnosť dopredu.“ Richard Sulík (SaS): „Prejav prezidentky bol zaujímavý najmä tým, že triezvo zhodnotil súčasnosť a pozeral sa do budúcnosti,“ povedal s tým, že s krízou sme sa úspešne vyrovnali z medicínskeho hľadiska a teraz je na rade riešiť ekonomické hľadisko a pozerať dopredu. Ak sa chceme rýchlo vymotať z krízy, potrebujeme zlepšenie ekonomického prostredia i strategické rozhodnutia štátu,“ pripomenul a zároveň ocenil, že hlava štátu venovala dlhšiu pasáž doteraz zanedbávanej vede a výskume. Veronika Remišová (Za ľudí): „Kríza v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je šanca posunúť Slovensko dopredu,“ súhlasí s prezidentkou. Stotožnila sa aj s upozorneniami na problémy v oblasti IT a digitalizácie, na vysoké investície do informatizácie za minulej vlády a neefektivitu nastavenia systémov. Pripomenula tiež veľký finančný balík pomoci z Európskej únie, ktorý má pomôcť riešiť dôsledky krízy. Zdôraznila, že využitie týchto peňazí musí byť efektívne a nesmú sa zbytočne premrhať. Peter Pellegrini (Smer): „Prejav prezidentky ma nevyrušil. Naopak, zodpovedal tomu, čo avizovala, že bude trochu iný a bude sa skôr odrážať od toho, ako na Slovensko doľahla koronakríza,“ povedal podpredseda parlamentu s tým, že sa podľa neho nepriklonila k žiadnej strane politického spektra. „Upozornila vládu aj na to, že treba veľmi citlivo a rozvážne narábať s nástrojmi a reštrikciami, ktoré je možné použiť v núdzových situáciách tak, aby plnili svoj jasný účel,“ povedal. Robert Fico (Smer): „Na jednej strane avizovala, že sa jej nepáči skrátené legislatívne konanie a zákony, ktoré nie sú riadne pripravené a prediskutované. Potom bez zaváhania podpíše špicľovací zákon, ktorý prešiel v skrátenom legislatívnom konaní, a boli to poslanci Smeru, ktorí sa museli obrátiť na Ústavný súd a ten pozastavil účinnosť tohto zákona,“ reagoval predseda Smeru. Odkazoval na zákon, ktorý mal pomôcť v monitorovaní mobilov ľudí, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Upozornil, že poslanci Smeru napadli tento zákon na Ústavnom súde a ten pozastavil jeho účinnosť. Prejav prezidentky ho však vo všeobecnosti neprekvapil.

O čom hovorila prezidentka

„Správa o stave republiky by za iných okolností bola predovšetkým mojou reflexiou na to, čo v našej republike funguje, kde treba pridať a kde treba urobiť ráznejšiu zmenu. Odznievajúca pandemická kríza však túto reflexiu spravila za mňa. Sama najlepšie odhalila to, čo je životaschopné, do čoho môžeme vkladať dôveru a čo je sotva prežívajúce a vyžaduje si našu najväčšiu pozornosť,“ vyhlásila na úvod hlava štátu.

V súvislosti s pandemickou krízou Čaputová pochválila nasadenie a zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí pomohli úspešne zvládnuť prvú vlnu pandémie.

„Z toho sa ponúka aj prvé, a pre mňa najzásadnejšie poučenie z pandemickej krízy – keď máme spoločný cieľ a spolupracujeme, dokážeme veľké veci, a to na svetovej úrovni. Ak by som mala na začiatku správy o stave republiky predoslať posolstvo, tak bude znieť: Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou!“ zdôraznila, ale s tým, že v ekonomickej a sociálnej oblasti ťažké časy ešte len prídu.

Napomenutia

Naopak, zachovaniu súdržnosti podľa nej neprospievajú hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach bez poctivej spoločenskej a odbornej debaty, ako aj empatického vypočutia si názoru oponentov. Vládnej koalícii tiež pripomenula sľub zastupovať aj 20 percent občanov vrátane príslušníkov národnostných menšín, ktorí v tejto sále nemajú zastúpenie svojich poslancov.

Pandémia však podľa prezidentky odhalila aj viaceré slabiny v našej spoločnosti. Nedostatočné uznanie, ale aj materiálnu podporu množstva špičkových vedcov a celkovo vzdelávania, ktoré bude mať zásadný vplyv na nutnú zmenu nášho monokultúrneho ekonomického modelu zraniteľného prílišnou odkázanosťou na veľké zahraničné montážne spoločnosti. V tejto súvislosti poukázala na nedoceňovanú prácu učiteľov a vplyv vzdelávania aj na budúcu ekonomickú situáciu rodín, ale aj nepripravenosť verejného sektora a jeho infraštruktúry na digitalitálnu dobu a využívanie on-line nástrojov.

„Skutočnosť, že Slovensko je dielňou svetových automobiliek, by sme mali považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať podporou domáceho podnikateľského prostredia ako miesta rozvoja, inovácií a modernizácie. Hospodársky model, ktorý bol založený na nízkych mzdách a na lákaní priamych zahraničných investícií, sa už, podľa všetkého, vyčerpal. Komisia skonštatovala, že naša republika nevyužila dobré časy ekonomického rastu a zaostáva v oblastiach, ktoré sú pre budúcu prosperitu kľúčové. Zaostávame v kvalite verejnej správy, v kvalite verejných služieb, vo vzdelávaní i v digitalizácii,“ upozornila.

Chýbajúci lekári

V súvislosti s pandemickou krízou Čaputová pripomenula aj dlhodobý nedostatok lekárskeho a zdravotníckeho personálu, ako aj ich technického vybavenia a finančného ohodnotenia. Uplynulé mesiace nám podľa prezidentky pomohli uvedomiť si, že sme ako spoločnosť len takí silní, akí silní sú tí najslabší medzi nami. Pripomenula preto aj množstvo rodín, ktorých obavu zo straty zamestnania znásobuje obava zo zabezpečenia existencie, straty bývania a prepadu sociálneho statusu.

Hlava štátu nezabudla ani na ochranu prírody a dôležitosť umenia a kultúry, ktoré ľuďom pomáhali v čase obmedzenia sociálnych kontaktov. Neodpustila si však ani kritiku na nedostatočnú, a najmä pomalú ekonomickú pomoc štátu podnikateľom a zamestnancom, z ktorej viní najmä zlý stav slovenskej administratívy. Aj tá bude podľa nej dôležitá pri bezpredmetných zdrojoch od Európskej únie, ktoré bude treba využiť rýchlo, rozumne a bez prešľapov známych aj z minulosti.

Justícia

Čaputová ako právnička nemohla opomenúť silnú tému, s ktorou vstupovala už do volebnej kampane – funkčný právny štát. Tu prezidentka vyzdvihla aj isté zlepšenie, ktoré ilustrovala stíhaním viacerých sudcov za korupciu, ako aj ďalších verejných činiteľov. „Vírus v podobe správ z Threemy ukázal aj systémové zlyhania. Ako je možné, že až tragická smrť dvoch mladých ľudí a jej vyšetrovanie priniesli odhalenia o zneužívaní moci na súdoch a prokuratúre? Ako je možné, že takto vybudovaná korupčná sieť služieb a protislužieb sa roky rozvíjala a nerušene fungovala bez toho, aby došlo k akémukoľvek spochybneniu zlyhávajúcich sudcov a prokurátorov, či už zvonka, alebo zvnútra týchto systémov? Odpoveď je pomerne jednoduchá – lebo im v tom nikto nezabránil,“ vyhlásila Čaputová.

V príhovore sa pristavila pri problematike prokuratúry, ktorú chce aktuálna vládna koalícia aktuálne riešiť poslaneckým návrhom zákona o zmene voľby generálneho prokurátora. Prezidentka uznáva, že zmeny sú potrebné, vládnej moci však vyčítala a pripomenula, že musia byť dôkladné, premyslené a ich súčasťou musí byť riadny legislatívny proces s odbornou a verejnou diskusiou. „Prijímajte preto len také zákony, aké by ste chceli, aby platili aj za vlády vašich oponentov. A prijímajte ich takým spôsobom, akým by ste chceli, aby ich prijímali aj oni,“ odkázala koaličnej väčšine, ktorá by podľa nej nemala zabúdať ani na svoje protikorupčné sľuby a avizovanú transparentnosť.

„Globálne čelíme nielen pandemickej kríze a jej ekonomickým dopadom, ale aj kríze dôvery v demokraciu a právny štát a klimatickej kríze. To, čo nám môže pomôcť a čo veľmi potrebujeme, je globalizácia súcitu. Globalizácia spolupráce. Sú predpokladom prekonania problémov, ktorým spoločne čelíme. Prispejme k tomu aj my, ktorí sme prostredníctvom volieb prevzali zodpovednosť. Nesme ju spoločne v dialógu, rešpekte a vo vzájomnej spolupráci. Iba tak naplníme naše poslanie verejnej služby a vytvoríme silné a súdržné Slovensko,“ uzavrela.