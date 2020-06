Bugár: Matovič obsadzuje okresné úrady ako Mečiar

VIDEO: Pozrite si rozhovor s Bélom Bugárom.

Ako sa máte na dôchodku?

Ešte nie som dôchodca. Vyzerám tak?

Na politickom dôchodku?

Mám čo robiť. Viac sa starám o rodinu, mladí začali stavať, takže im robím niečo ako dozor, čo však, samozrejme, niektorí nemajú radi. Ale len neoficiálny dozor, keďže na to nemám papiere. Robím tiež v záhradke a starám sa aj o seba. Každé ráno minimálne 15 minút cvičím a niekedy aj po obede – fitnes alebo prechádzka. S rodinou som oveľa viac ako predtým.

Takže odchod z politiky vám spravil dobre?

Minimálne zdravotne. Upravili sa mi hodnoty tlaku, ktorý som mal vysoký. Bol som na srdcovo-cievnom na kontrole, kde mi povedali, že sa mi všetky výsledky upravili tak dobre, že už tam ani nemusím ďalej chodiť. Aj ten odchod mi prospel.

Nechýba vám po 30 rokoch politika alebo parlament?

Musím povedať, že politika, ktorú teraz vidím v parlamente, alebo aj vo vláde, mi vôbec nechýba. Ľudia chceli zmenu a tak aj volili. Ja si ale nemyslím, že to je zmena k lepšiemu.

Prečo?

Je to na dlhé rozprávanie. Ako príklad uvediem premiéra, ktorý povie ráno niečo, čo po obede už neplatí a večer je zas všetko inak. Vyhlásili pomoc podnikateľom, na ktorú mnohí ešte stále čakajú. Hovoria o pomoci mladým s hypotékami, že nemusia niekoľko mesiacov platiť, ale úroky im idú ďalej. Takýchto príkladov je viac. Sú to také marketingové kroky do výkladnej skrine. Preto sa mi to nepáči. Mohol by som pokračovať rôznymi ďalšími rozhodnutiami súčasnej politiky, pričom nemám na mysli len vládu. Nemyslím si, že Slovensko ide dobrým smerom.

Ako sa zmenila politika za ostatných 30 rokov?

Je vidieť, že politika sa teraz robí absolútne iným spôsobom, napríklad cez Facebook. Zo začiatku som sa zaujímal, ako sa ujmú funkcie tí mladí, ktorí sa dostali do Národnej rady. Napríklad jej podpredseda Juraj Šeliga dá ráno selfie, že ide do roboty. Potom doobeda selfie, že je v robote a po obede zas selfie s tým, že niečo odsúhlasili. Veď by ma trafil šľak, celý deň by som nič nerobil, len selfiečka. Ja keď som neviedol rokovanie, prijímal som návštevy. Mal som sa fotiť s každým? Toto je iný spôsob politiky – ukazovanie sa verejnosti, že politik existuje. Robil som iný typ politiky a toto by som nerobil nikdy. Po tých tridsiatich rokoch sa to absolútne zmenilo. Nie je normálne ani to, že pred voľbami Matovič hovoril niečo iné, a teraz robí niečo iné. Keď sme išli do vlády Ivety Radičovej, kritizoval nás, že obsadzujeme rôzne funkcie prednostov stranícky. Teraz čo robí Matovič? Veď to je to isté ako Mečiarove akčné päťky, ktoré pozostávali z ľuptákovcov, slotovcov a mečiarovcov. V každom okrese stanovili päť ľudí, ktorí vyberali ľudí za prednostov okresných úradov. Matovič teraz robí to isté, akurát si všetkých prednostov vyberá len OĽaNO. Keby sme my robili niektoré veci, ktoré robí on, dávno by nás ukrižovali. Preto hovorím, že politika sa mení, a nie dobrým smerom.

Otvorili ste tému novej vlády. Ako ju hodnotíte?

Korupciu treba odstrániť, tých, ktorí zneužívali spravodlivosť, treba zavrieť. Veď my sme spustili očistu spravodlivosti, oni v tom len pokračujú. Byť však len protikorupčný a neriešiť ekonomické problémy, to je málo. Samozrejme, môžeme povedať, že ľudia sa v politikoch sklamali. Matovič v opozícii behal a vykrikoval, že Fico, Bugár, Danko, zvýšili ste platy poslancov o 1 500 a rodičovské o 2,5 eura. Teraz platy neznížili. Ľudia akoby zabudli na to, že aj oni robia chyby, dokonca ešte väčšie chyby ako my. Čo sme my sľúbili, to sme dostali aj do programového vyhlásenia vlády a väčšinu z toho sme splnili. Samozrejme, mali sme handicap, že sme vládli so Smerom. Smer vládol dlho a dotiahol tam aj problémových ľudí, ktorých sme potom museli riešiť.

Vydrží to podľa vás Matovičovej vláde štyri roky?

To ma netrápi, je to ich problém. Ak nebudú vedieť vyriešiť prepad ekonomiky, ktorý ma byť zo začiatku sedem percent a teraz sme na desiatich percentách, tak ťažko. Hovorili, že rozdajú miliardu mesačne, ale neurobili to. Koľko malých prevádzok napríklad len v Bratislave už ani neotvorilo. Hovorí sa, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Oni však nedávajú ani len pomaly. Uznávam, že bojovali proti korupcii, a Matovič v tom bol marketingovo dobrý, ale to nestačí. Ak ľudia budú strácať zamestnanie, môže hovoriť, že je to tým, že Slovensko je montážna dielňa. Ale momentálne najväčšmi krvácajú malí podnikatelia a živnostníci. Tí nie sú napojení na montážne závody. Mne sa zdá, že mu vyhovovalo riešiť len koronakrízu. Navyše čakám, kedy bude porovnanie úmrtnosti za marec, apríl a máj s minulým rokom. Počúvam od lekárov, že onkopacienti, kardiovaskulárni pacienti a ďalší zbytočne mohli umrieť, lebo im nebola poskytnutá starostlivosť. Ak je to pravda, tak toto sú veľké prešľapy.

Nie ste teda veľmi spokojný s tým, ako vláda zvládla koronakrízu, keď je Slovensko síce medzi najlepšími krajinami, čo sa týka počtu nakazených, ale ekonomicky, naopak, medzi najhoršími krajinami…

Myslím si, že najlepšie rozhodnutie bolo nosiť rúška. Zatvorenie škôl a podobne ešte beriem. Myslím si ale, že bola hlúposť zakázať ľuďom nakupovať v čase, keď mali nakupovať seniori. Lenže tí nakupovali aj v iných časoch. Potom, keď už všade inde uvoľňovali, my sme ešte sprísňovali. Vezmime si veľkonočné sviatky – ak chcem niečo zakázať, nemôžem to dva dni predtým vytrúbiť. To je katastrofa. Matovič robí vlastne hovorcu vláde. Nemyslím si, že toto je jeho úloha. Veď on je predsedom vlády, má riadiť štát, a nielen informovať. Sú to obrovské chyby, za ktoré sa platí, a Matovič zatiaľ ten účet nedostal.

Tvrdí, že to neboli jeho rozhodnutia, ale boli to rozhodnutia odborníkov…

To je hlúposť. Epidemiológ, lekár, konzílium alebo kto ďalší nemajú právomoci na takéto rozhodnutie. Tie vždy prijíma vláda, aj keď na základe ich odporúčania. Tie môžu, ale nemusia akceptovať. Nehovorím, že všetko robili zle, to by som im krivdil. Niektorých vecí sa však držali príliš tvrdošijne. Najväčší problém bude ekonomika. Ten prepad bude veľmi veľký a ešte tento rok môže ešte 70-tisíc ľudí stratiť prácu. Nie som si istý, či bude na budúci rok lepšie. Otázne je, či budeme vedieť efektívne využiť miliardy od Európskej únie. Matovič žije stále z toho, že je bojovníkom proti korupcii a justičnej mafii. To je málo. Nech sedia všetci, ktorí zneužívali systém, budem mu iba tlieskať. Ale ak zabudne na ekonomiku, ľudia ho vyženú. Nežijú len z toho, že niekoho zavrú, ale z práce. Nemôže stále pri všetkom ukazovať na bývalú vládu. Vezmime si ministerstvo životného prostredia. Nestačí len chodiť a ukazovať, kde všade treba čistiť rieky, skládku odpadu a podobne. On to musí urobiť, ale nie fyzicky, ale zákonmi. Nehovorím o všetkých ministroch, ale u niektorých zatiaľ vidím len marketing. Z toho sa nenajeme.

Ako vnímate spor v Smere, keď Peter Pellegrini vyzval Fica na odchod?

Nepatrí sa mi, aby som hodnotil jedného či druhého. S jedným aj s druhým som dva roky spolupracoval a musím povedať, že Fico aj Pellegrini dodržali všetko, čo sme mali v programovom vyhlásení vlády. Na konci, samozrejme, boli už nejaké problémy, ale pred voľbami je to vždy tak. Aj keď sme niekedy museli rokovať dlho, platilo, na čom sme sa dohodli. Do ich vzájomných sporov nevidím. Chybou Smeru a jeho predsedu je, že pustili do funkcií niektorých ľudí bez kontroly. Potom sa tu vytvorili také väzby ako s Kočnerom, o ktorých sme sa dozvedeli rok po vražde. Fico nemal účinnú kontrolu alebo týchto ľudí vôbec nekontroloval. Viem, ako chcel Fico pretlačiť Jankovskú do rôznych funkcií. My sme museli povedať, že nie, že to cez nás neprejde. Keby sme mali hneď po vražde všetky tieto informácie, ktoré vyšli z Threemy, tak by sme sa zachovali inak.

Opustili by ste vládu spolu s vašou ministerkou Luciou Žitňanskou?

To určite áno. Tie informácie sme ale nemali. Navyše by sme sa v parlamente museli dohodnúť na predčasných voľbách.

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková navrhla Jankovskú za ústavnú sudkyňu a dnes tvrdí, že nevedela, do čoho všetkého je zapojená. Čo presvedčilo vás, aby ste bránili Ficovi v nominovaní Jankovskej napríklad do Súdnej rady?

Pýtal som sa na ňu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Ona sama mala informácie, že Jankovská má zvláštne väzby a štýl, ktorý ukazoval, že by chcela ovplyvňovať súdne procesy. Preto k nej Žitňanská nemala dôveru a Jankovská ako štátna tajomníčka dostala iba také úlohy, aby tieto svoje veci nemohla robiť. Keď som sa ale Žitňanskej na ňu pýtal po tom, čo to prepuklo, aj sama mi povedala, že netušila o tom rozmere. Podobne je to s Kočnerom. Tušenie sme mohli mať, ale to nestačí.

Ako s odstupom času hodnotíte výsledok volieb?

Ten náš výsledok bol, samozrejme, katastrofálny. Z toho hľadiska bolo rozhodnutie odstúpiť a zvoliť nové vedenie strany namieste.

V čom vidíte dôvody?

My sme nemali žiadnu kauzu. Väčšinu toho, čo sme občanom sľúbili a dostali aj do programového vyhlásenia vlády, sme splnili. Bez nás by neboli zrušené Mečiarove amnestie, bez nás by Fico a Kaliňák neodstúpili. A mohol by som pokračovať ďalej. Ľudia to ale brali tak, že je jedno, kto urobil chybu, alebo to, komu zo skrine vypadávali kostlivci. Veď to bol Smer. Aj tam sme boli videní ako spoluvinní. Keby sme pred dvoma rokmi vystúpili z vlády, asi by to dopadlo inak. Otázne je, či by boli predčasné voľby, a nevieme, ako by dopadli. My sme sa vtedy rozhodli, že je dôležitejšie prispieť k promptnému vyšetreniu a zadržaniu tých, ktorí tú ohavnú vraždu vykonali, ako zachraňovať našu stranu. Preto sme napríklad pretlačili, aby bol prezident Policajného zboru nezávislý aj od ministra vnútra. Teraz súčasná vládna koalícia hovorí, že jej to prekáža. Na jednej strane aj ulica a ľudia na námestiach chceli nezávislého policajného prezidenta, teraz ale vládna koalícia hovorí opak.

Zdá sa vám výsledok volieb nespravodlivý?

To si nemyslím. Skôr mi ide o to, že tá vlna túžby po zmene nebrala do úvahy, že bez nás by k určitým zmenám počas tretej Ficovej vlády určite neprišlo.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Keď vyberiem len jednu jedinú vec, tak zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov. To by sa určite nedosiahlo bez nás. Každý to bral ako samozrejmosť, ale keď teraz vzniklo menšie napätie, začali spomínať, že za Mostu-Híd to nebolo. No, samozrejme, lebo sme vedeli, ako na to treba.

Aké môže mať dôsledky, že v parlamente nemajú zastúpenie maďarské strany?

Poviem vám konkrétny príklad, lebo Matovič hovorí, že v OĽaNO je už osem ľudí, ktorí vedia po maďarsky. Štátna tajomníčka na ministerstve školstva je Maďarka. To je ale všetko, nikdy nežila tým, čo Maďari potrebujú. Nerozumie tomu. Preto napríklad vyhlásila, že treba zmeniť metodiku výučby slovenského jazyka na školách s maďarským vyučovacím jazykom. To je zaujímavé, akurát my sme to už zaviedli, zmena metodiky už beží. Ani o tom nevedela, lebo to nesledovala. Alebo povie, že treba aj nejaké iné predmety vyučovať po slovensky. Zabudla, že proti takejto alternatívnej výučbe Maďari protestovali? Nestačí povedať: som Maďar a budem sledovať záujmy Maďarov, ale treba rozmýšľať hlavou človeka z menšiny, myslieť na to, čo týchto ľudí ťaží. O týchto problémoch treba jednak vedieť, a jednak o nich rokovať. Žiaľ, tomu títo ľudia nerozumejú.

Prejavilo sa to podľa vás aj na kauze stretnutia premiéra so zástupcami Maďarov, kde Matovič dostal memorandum SMK s požiadavkou na autonómiu?

Určite. Zoberme si napríklad poslanca OĽaNO Juraja Gyimesiho. Je maďarskej národnosti a aj sa snaží. Akurát nesledoval maďarskú politiku. Už 25. mája hnutie Nová jednota s predsedom Istvánom Samuom poslalo vláde dokument s rovnakými požiadavkami vrátane zmeny preambuly, autonómie či zrušenia Benešových dekrétov. Prečo o tom bývalý predseda SMK József Berényi aj Matovič mlčia? Gyimesi bol normálne vyslaný na snem hnutia Nová jednota a odovzdal pozdrav od Matoviča ešte aj týždeň po tom, čo už mali to ich „ich memorandum“. To, čo v súčasnosti robí táto vláda, a hlavne Matovič, smerom k maďarskej menšine, je učebnicový príklad politického štýlu rozdeľuj a panuj. Keby Matovič trošku rozmýšľal, zistil by, ako sa Berényi v minulosti vyjadroval smerom k slovenskej vláde, povedzme k Trianonu či k ďalším menšinovým veciam. Berényi ako predseda SMK napríklad v minulosti rokoval s Istvánom Szávayom z radikálneho maďarského hnutia Jobbik, ktorý v Dunajskej Strede otváral kanceláriu. Teraz Berényi stojí vedľa Matoviča, ktorý chce len ukázať, že má vlastných Maďarov, ale problémy riešiť nechce. Preto zamlčal, že na vládu list Novej jednoty prišiel už v máji.

Takže Maďari podľa vás nemajú skutočné a funkčné zastúpenie v politike. Vrátite sa o štyri roky do parlamentu?

Zmenili sme vedenie. Dostali sa tam noví mladí ľudia. Dôležitý ale bude aj vývoj v SMK. Na budúci týždeň budú mať v SMK republikovú radu a o niekoľko týždňov nato si zvolia aj vedenie. Až potom sa bude dať rokovať. Treba pripomenúť, že pred voľbami sme s SMK vytvorili volebnú stranu. V nedeľu vznikla, spravil sa snem, kde sa navolili do výkonných orgánov ľudia z SMK aj od nás, v utorok sme to odsúhlasili, ale SMK nie. Neviem, čo urobia a aké bude vedenie SMK. Jedno je však isté – SMK sa sama ani o štyri roky nedostane do parlamentu. My sme teraz boli podľa nich tí najhorší. Hovorili o nás ako o korupčnej vláde, vláde, ktorá zabíja ľudí. Vytvorili navyše akože Spolupatričnosť, na ktorej „sa všetci dohodli“, mali obrovskú mediálnu aj inú podporu z Maďarska, a napriek tomu sa do parlamentu nedostali. Ak to nové vedenie SMK bude naozaj ochotné hľadať kompromisné riešenie na vytvorenie strany, tvrdím, že sa takáto strana vytvoriť dá. Nakoľko však vládne nedôvera, tak asi skôr cez platformy. Ak by sa SMK a Most-Híd dohodli na spojení cez platformy, mohli by potom začať rokovať aj s ďalšími menšími zoskupeniami. Či to tak bude, neviem. Pamätám si, že aj v roku 1998 sme vytvorili SMK z troch strán. Aj vtedy sme vytvorili platformy a zhruba po roku sme ich zrušili, keď si všetci uvedomili, že nám ich netreba, ale vieme hľadať kompromis a väčšina sa nesnaží prehlasovať menšinu.

Aká je teraz vaša úloha a plány v Moste-Híd?

Som, samozrejme, členom strany a aj naďalej zostanem. Povedal som im, že riadiť to nechcem, ale ak potrebujú pomoc, stačí zavolať. Ponúkali mi v strane aj funkcie, ale tie ja nepotrebujem. Most-Híd je aj moje dieťa, takže budem pomáhať, ale rozhodnutia sú už na iných.

Ako hodnotíte prezidentku Zuzanu Čaputovú po roku vo funkcii?

Musím povedať, že som spokojný s jej prácou. Zo začiatku som bol skeptický, keď som videl niektoré jej príspevky na sociálnej sieti. To bolo na môj vkus veľa. Keď ale hodnotím jej konkrétne kroky či jej správu o stave republiky, myslím si, že sa neprikláňa ani k opozícii, ani ku koalícii. Toto je úloha prezidenta. Poukazovať na konkrétnosti, očakávať konkrétne riešenia a pomáhať tam, kde treba. Sama povedala, že všetky skrátené legislatívne konania potrebné kvôli koronakríze podporuje, ale ostatné už tolerovať nebude. Alebo keď hovorila o dôležitosti cesty, ktorou sa dostaneme k stanovenému cieľu, či bude tá cesta demokratická. To sú veci, ktoré som zatiaľ od nikoho z bývalých prezidentov nepočul. Takže hovorím, že som s jej prácou spokojný. Teraz len začala, ale zatiaľ to má veľmi dobre rozbehnuté a ja osobne predpokladám, že v tom aj vydrží.