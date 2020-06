Kočnerova prvá výpoveď: Nemám s tým absolútne nič spoločné

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 17. dňom pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa informácii denníka Pravda by pred senátom mali svoje verzie porozprávať obžalovaní.

16:28 Predsedníčka senátu prerušila hlavné pojednávanie do piatka 19. júna.

16:00 Obžalovaný prešiel vo výpovedi k osobe zavraždeného novinára Kuciaka. Urobil si rozbor článkov novinára a poukázal na to, že ho nemal prečo nenávidieť, keďže sa mu niektorí novinári venovali oveľa viac. „Nepriniesol nič iné len to, čo uverejnil niekto iný,“ opisuje Kočner.

Následne rozoberá články, kde sa spomína. „O mne je deväť riadkov, čo je osem percent celého článku," vypočítava Kočner. Sudkyňa ho preruší, že na vyhodnocovanie dôkazov je tu súd.

„Chcem dokázať, že pán Kuciak o mne písal menej ako iní," argumentuje Kočner sudkyni.

15:55 "Je to spisovateľ. klamár, chráni si vlastný zadok asi on bude vedieť prečo. Kočner je presvedčený, že Tóth si vymazal telefón ešte predtým, ako ho odovzdal polícií.

„Keďže sa jedná o bankové tajomstvo, nebudem hovoriť sumy, ale krátko pred výpoveďou dostal na svoj účet a vložil si na svoj účet veľkú čiastku peňazí v eurách," vyhlásil Kočner na adresu Tótha s tým, že všetko sa dá overiť.

Kočner na záver dodal, že Tóth sa nabúral do vládnej siete Govnet „a čudujem sa, že to nikto neriešil." Vraj sa niekoľko dní po útoku na vládnu sieť informácia potvrdila a oznámilo sa vyššie zabezpečenie.

15:49 Telefón s logom Bentley, ktorý vraj dostal od mojej manželky, čo je klamstvo mal odovzdať vyšetrovateľovi Juhászovi. Takzvaný Threemaphone tvrdil,že našiel v Technopole no neskôr si to rozmyslel a povedal, že ho dostal od mojej dcéry," vysvetľuje predsedkyni rozpory vo výpovedi svojho niekdajšieho kamaráta.

„Urobil si nový telefón 4. októbra a na druhý deň šiel vypovedať,“ obžalovaný upozorňuje senát, že keď sa Tóth rozhodol spolupracovať neukázal všetko.

15:30 „Pán Tóth je veľmi zvláštna kapitola. Vždy so svojou novšou výpoveďou upravuje svoje výpovede tak, aby sedeli lebo tie predtým nesedeli,“ Kočner prešiel na výpovede svojho niekdajšieho veľmi dobrého kamaráta Petra Tótha, ktorý mal riadiť aj kočnerovo sledovacie komando.

„Poukážte na rozpory,“ vyzvala predsedníčka senátu obžalovaného.

Na začiatku tvrdí, že som Jána Kuciaka nikdy nespomínal. Vo výpovedi na hlavnom pojednávaní spomína, že som novinára spomínal dobre že nie každý deň. Tvrdil, že pri upratovaní, ktoré robil po mojom zadržaní našiel v obývačke telefón – najprv tvrdil, že strieborný a potom že čierny. Vraj si ho všimol len preto, že som bol zapnutý a chodili naň správy," obžalovaný spochybňuje aj svedka Tótha.

15:29 Hoci Andruskó tvrdil, že si Kuciaka nikdy nehľadal či nelustroval, Kočner poukazuje na inú skutočnosť. „Podľa mobilu si našiel článok, ale nie v súvislosti so mnou, ale v súvislosti s niekym iným," skonštatoval Kočner.

15:23 Kočner číta z výpovede Andruskóa.

Zoltán Andruskó, ktorý objednávku posunul dvojici Szabó-Marček, spolupracoval s políciou, za čom mu bol trest mimoriadne znížený a už si odpykáva 15-ročný trest.

„Snažili ste sa aj o obchodný vzťah s pánom Kočnerom,“ číta otázku prokurátora Kočner z výpovede Andruskóa. „Samozrejme, ja som sa pani Zsuzsovú snažil presvedčiť, aby sa neživila takýmito vecami, že sa lepšie podniká, navrhoval som aby sme založili firmu. No pre ňu len úroky a peniaze, vlastne mafiánske spôsoby pre ňu nič iné neexistovalo,“ podľa Kočnera tu Andruskó potvrdil, že Zsuzsovej dlžil peniaze. Kočner sa snažil poukázať na to, že Andruskó vo výpovediach tvrdil, že od nej nemal požičané peniaze.

15:12 „Andruskó vedel o tom, že je sledovaný a vedel o tom, že ho ráno zoberie polícia. V deň zadržania si nevedel spomenúť ani na meno pani Zsuzsovej,“ Kočner prešiel na výpoveď Zoltána Andruskóa, ktorú hodnotí rovnako ako Marčekovu.

15:01 Kočner zatiaľ nehovorí o dôkazoch, ktoré hovoria proti nemu, ale spochybňuje dôveryhodnosť Marčeka.

14:58 Kočnerovu výpoveď počúvajú rodičia zavraždených. Kušnírová má podopretú hlavu a nesúhlasne s ňou krúti. Kuciakovci sedia v objatí a Jozef Kucia, otec zavraždeného, je viditeľne rozrušený a nesúhlasne kýve rukou na Kočnera.

14:50 Kočner svoju spontánnu výpoveď začal s Miroslavom Marčekom. Tvrdí, že jeho výpovede boli často menené, ba až vymyslené.

Strelec Miroslav Marček, ktorý sa ku všetkému priznal, bol v oddelenom procese odsúdený, zatiaľ neprávoplatne, na 23 rokov.

„Marček tvrdí, že na mieste činu mali len krátku guľovú zbraň. Je však zvláštne, že večer po vražde u Andruskóa vyložili ešte dva samopaly z ruksaku. To by znamenalo, že ich mali pri skutku,“ Kočner ide bod po bode Marčekových výpovedí a hodnotí ich.

„Mne je ťažko uveriteľné, že keď sa bavili o tom, že sa bavili o tom, že si vypýtajú doplatok, nikto nepovedal akú a ani dokonca nevedeli, akú sumu dostali. Andruskó aj Marček tvrdia, že to neprepočítavali a nevedia, koľko dostanú. Je to veľmi zvláštne, mne sa tomu nechce veriť,“ Kočner ide od začiatku celej kauzy a poukazuje na časti výpovedí Zoltána Andruskóa a Miroslava Marčeka, ktoré mu nie sú jasné. Podľa Kočnera v nich veľa detailov nesedí.

14:47 „To, z čoho som obvinený som neurobil a žiadnu vraždu som si neobjednal. Nemám s tým absolútne nič spoločné. Na začiatku by som chcel upozorniť senát na to, že sme požiadali súd o vykonanie ďalších dôkazov, o ktoré sa chcem opierať, no neboli vykonané zatiaľ," začal výpoveď Kočner.

14:41 Predsedníčka senátu vyzvala Kočnera, aby sa presunul oproti nej, do lavice pre svedkov, z ktorej bude vypovedať. Kočner si sadol a položil na stôl hŕbu papierov. Z pravej i z ľavej strany pri ňom sedia kukláči.

Predsedníčka senátu poučila Kočnera, vypočutý bude na návrh obžaloby a na návrh k odškodneniu.

Najprv začne Kočner spontánne, neskôr mu budú kladené otázky.

14:25 Predsedníčka senátu udelila prestávku do 14.35. Avizovala, že po nej bude nasledovať výpoveď obžalovaného Kočnera.

14:25 Kočner opäť avizoval, že chce vypovedať. „Práci Jana Kuciaka sa budem obsiahle venovať vo svojej obšírnej výpovedi,“ povedal obžalovaný senátu.

Kočner reagoval na slová právneho zástupcu manželov Kuciakových Danila Lipšica, podľa ktorého je evidentné, že svrab je krytie pre vraždu novinára. Argumentoval aj tým, že v čase, keď si obžalovaní vymieňali správy Kuciak spolu s kolegom vydali článok, v ktorom poukazoval na Kočnerove kauzy.

14:13 „Neviem, či je to možné, pani predsedníčka, ale ak sa to dá, chcela by som pristúpiť bližšie spolu s eskortou a demonštrovať vám dôkaz zblízka,“ opýtala sa Zsuzsová predsedníčky senátu, či ju pustí k sebe bližšie. Ako dodala, chcela jej ukázať svoju tvár a vysvetliť svrab, o ktorom si toľko písala s Kočnerom.

Predsedníčka senátu Sabová Zzuzsovú vyzvala, aby zostala sedieť na mieste.

14:06 „Ako je o mne známe, zvyknem byť verbálne sprostý. Mrzí ma to, aj to, že pani predsedníčka musí čítať takéto súkromné veci,“ zobral si slovo Kočner.

13:47 Čo vyjadruje svrab v Threeme? Kočner tvrdí, že Zsuzsová mala mať akúsi formu alergie a keď zbierali podpisy, tak riešili aj nehygienické podmienky v chudobnej osade. Zsuzsová počas Kočnerovho vysvetľovania súhlasne prikyvovala.

„Mňa je*ne zo svrabu," písal Kočner Zsuzsovej. „Ale uz sa to znova natiera v kuse. Okrem noci. Takze to MUSI zabrat," reagovala obžalovaná. V Threeme vystupovala obžalovaná pod prezývkou Dušan Keményi s aliasom XY.

13:19 Navrhnuté správy sú zo dňa 5. februára 2018.

13:06 Po prestávke pojednávanie pokračuje.

Pokračuje sa v čítaní správ zo šifrovanej aplikácie Threema. D"kaz navrhol právny zástupca matky zavraždenej archeologičky Roman Kvasnica.

12:00 Predsedníčka senátu prerušila pojednávanie do 13 hodiny za účelom obedňajšej prestávky.

11:55 Prokurátor Vladimír Turan oznámil senátu, že v tomto štádiu nemá už viac návrhov na dokazovanie. „Možno sa ešte v piatok vyjadrím, ale v tomto štádiu nie," povedal. Podľa neho boli vykonané všetky dôkazy, ktoré doteraz navrhol.

10:57 Na súde sa čítajú výpisy zo vstupov do bezpečnostnej schránky v Tatrabanke obžalovaného Kočnera v období september 2017 až máj 2018. Bol tam viac ako 20-krát.

Predsedníčka senátu chcela vylúčiť verejnosť z čítania tohto dôkazu vzhľadom na bankové tajomstvo. Kočner však pripustil, že tento dôkaz bude súčasťou jeho výpovede pri ktorej verejnosť bude a preto nepokladá za potrebné teraz vylúčiť verejnosť.

10:57 „Chcem upozorniť na to, že pri domovej prehliadke bolo u mňa odobratých osem mobilných telefónov, pričom v zápisnici je ich uvedených len šesť,“ vypýtala si obžalovaná slovo. Zsuzsová tvrdí, že pri domovej prehliadke u nej v Komárne, operatívec našiel starší telefón, do ktorého sa podľa jej slov dostala staršia komunikácia, ktorá v ňom nebola, pričom nemala prihlásený podľa jej slov iCloud – server na zálohovanie pre mobilné telefóny Iphone.

Rodičia zavraždených, vzadu Kuciakovci, vpredu Zlatica Kušnírová počas pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 17. júna 2020. Autor: Ivan Majerský, Pravda

10:43 Pri prehliadke u Zsuzsovej sa našli peniaze. Sudkyňa z obálky vybrala viacero 200-eurových bankoviek a oznámila, že budú uložené na účet súdu.

„Suma 23 000 eur je zvyšná suma z 30 000 eur, ktoré mi dal pán Kočner na konci roku 2016, keby sa mne alebo jemu niečo stalo, aby moja dcéra mala peniaze na fungovanie a na život," vypýtala si slovo Zsuzsová a vysvetlila peniaze, ktoré sa u nej našli. Odmietla, že by šlo o peniaze za vraždu.

10:13 Prokurátori Juraj Novocký a Vladimír Turan postupne predkladajú vecné dôkazy. Sú medzi nimi kliešte s modrou rúčkou, kukla, putá či púzdro na zbraň. Prokurátor Turan číta dôkazy a ich číslo v spise, Novocký ich vyberá z obálok a ukazuje obžalovaným.

10:04 Počas prestávky zostali obžalovaní v pojednávacej miestnosti. Zsuzsová a Kočner sa rozprávajú so svojimi právnikmi. Szabó sedí, občas si robí poznámky do zošita, ktorý má na lavici.

10:00 Nasledujú vecné dôkazy. Aby si ich prokurátori mohli pripraviť, sudkyňa vyhlásila prestávku na 10 minút.

09:53 Medzi listinnými dôkazmi sa nachádzajú výpisy listov vlastníctva, podľa ktorých Zsuzsová a Szabó nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť, zatiaľ čo Kočner vlastný nehnuteľnosti na štyroch katastrálnych územiach.

Podľa listinných dôkazov ani jeden z obžalovaných nevlastný lietadlo ani loď.

Súd chcel zistiť, či Kočner vlastní nejaké majetky v zahraničí, no nepodarilo sa mu to.

VIDEO: Do pojednávacej miestnosti kukláči ráno priviezli v putách trojicu obžalovaných – Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú a Tomáša Szabóa.

09:23 Sudkyňa Sabová číta výpisy hovorov od operátora Orange.

Sudkyňa pokračuje v čítaní správ aj od iných operátorov.

Pre správy od mobilných operátorov, ktoré súd zahrnul do dokazovania, bude ešte raz vypočutý znalec Mikulaj, ktorý už vypovedal k Threeme.

09:01 Hlavné pojednávanie pokračuje.

Marian Kočner sedí najbližšie k predsedníčke senátu Ružene Sabovej, vo vedľajšej lavici je Alena Zsuzsová a v tretej sedí Tomáš Szabó.

V súdnej sieni sú aj rodičia zavraždených – Zlatica Kušnírová a manželia Kuciakoví.

Zlaticu Kušnírovú sprevádza dôverník.

8:51 Do pojednávacej miestnosti kukláči priviezli v putách trojicu obžalovaných – Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú a Tomáša Szabóa.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová na ostatnom pojednávaní 1. júna avizovala, že chce ešte prebrať niektoré vecné dôkazy, ktoré by mali súvisieť s prípadom vraždy novinára a jeho snúbenice. Medzi nimi by podľa informácii denníka Pravda mala byť aj časť Threemy.

Obžalovaná Alena Zsuzsová sa dovoláva svojho práva na výpoveď. Na začiatku ostro sledovaného procesu totiž využila právo nevypovedať a avizovala, že hovoriť bude až po vykonaní všetkých dôkazov.

Vražda novinára a jeho snúbenice

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Vraždu si mal podľa obžaloby objednať Kočner ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.

Strelec Miroslav Marček bol v oddelenom procese odsúdený, zatiaľ neprávoplatne, na 23 rokov. Rovnako tak aj Zoltán Andruskó, ktorý objednávku posunul dvojici Szabó-Marček, spolupracoval s políciou, za čom mu bol trest mimoriadne znížený a už si odpykáva 15-ročný trest.

Spolu s prípadom vraždy novinára senát v Pezinku pojednáva aj vraždu podnikateľa Petra Molnára, ktorého Szabó a Marček chladnokrvne zastrelili v jeho dome v roku 2016.