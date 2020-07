Prokurátor Šanta: V prípade Majského sa pokračuje v obštrukciách

„Opäť raz sa zhoršuje zázračne zdravotný stav Jozefa Majského, keď bol vytýčený termín verejného zasadnutia. Pán obžalovaný odchádza do Šumperku len v sprievode šoféra a to 262 kilometrov od Bratislavy. Bezproblémovo absolvoval výsluch v ČR v rámci predbežného šetrenia Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Jozef Majský nechce prezradiť adresy, kde sa v ČR nachádza, je niekde v Prahe. Už to má medzinárodné rozmery, to čo nastalo v roku 2004. To, čo podnikateľ Marian Kočner a Dobroslav Trnka zasiali vtedy, žneme dnes,“ zdôraznil Šanta.

Podľa jeho slov sa teda pokračuje v obštrukciách začatých v roku 2004 prepustením Majského z väzby. Majský nepotrebuje liečbu, ústnou formou zdôraznil Šanta s poukazom na správy Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). „Dnes sa vykonáva ďalší výsluch Majského pred krajským štátnym zastupiteľstvom,“ povedal prokurátor. Predsedníčka senátu odročila verejné zasadnutie na 29. júla, keďže Majský nedal súhlas na pojednávanie v neprítomnosti.

S Jozefom Majským, ktorého zadržala 17. júna polícia v nemocnici v Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby, keďže nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave.

Pôvodná predsedníčka senátu NS SR Gabriela Šimonová vylúčila Jozefa Majského v marci 2018 pre zlý zdravotný stav na samostatné konanie. V ten istý deň senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných v kauze podvodu na BMG Invest a Horizont Slovakia na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika Pachingera na sedem rokov. Brtva je už podmienečne prepustený na slobodu. Súd trestné stíhanie Majského prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu. Trojicu v minulosti už dva razy neprávoplatne odsúdil v kauze podvodu voči nebankovým subjektom ŠTS a bývalý Špeciálny súd v Pezinku.