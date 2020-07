NÁZOR: Ako sa .Boris Kollár zaťal a koalícia dostala K.O.

Položí Boris Kollár koalíciu alebo sú to len prázdne reči?

Položí Boris Kollár koalíciu alebo sú to len prázdne reči? Autor: Robert Hüttner , Pravda

Na druhý deň mal poslanecký klub OĽaNO stretnutie s Borisom Kollárom. Pohovorili si tri hodiny, podľa poslancov Pročka a Tabák sa aj zabavili, našli najmenej troch vinníkov a došli k záveru, že keď kontrolovať diplomovky, tak všetky, keď brať tituly, tak všetkým. Potom dobre bude.

Premiér uznal argumenty Igora Matoviča aj poslaneckého klubu a dal úlohy na prázdniny ministrovi školstva aj ministerke spravodlivosti, aby spravodlivo bolo. Spravodlivo, to pre OĽaNO a jeho šéfa znamená, že si Boris Kollár na svoj „trest“ počká, až budú na pranieri všetci plagiátori, ktorých podľa premiéra môže byť niekoľko stotisíc. A potom „konečne buchneme po stole a urobíme poriadok“. Dobre buchneme.

A potom sa všetko zrazu zaseklo. Dve menšie strany si spočítali, že ak na niečom môžu politicky „zarobiť“, tak na principiálnosti a morálnosti, a prečo tak trochu nepotrápiť Igora aj Borisa. Tak vydali stanovisko, že na čele parlamentu nemôže byť osoba, ktorej cestu k titulu lemovala práca označovaná za plagiát. A tak sa Boris Kollár zaťal. Dobre zaťal.

Ak skončím ako šéf parlamentu, nemôžem zostať vo vláde, vyhlásil Kollár a odkázal koaličným partnerom, že ho svojimi krokmi vydierajú a že keď to bude pokračovať, tak v takejto partii nemusí byť. Na pondelok chystá zásadné vyhlásenie. A nie, o zásadách to nebude.

V tomto momente sa situácia dostala do bodu, keď ju už žiadna politická ekvilibristika nezachráni. Morálka dostane K.O., či už Kollár napokon zostane v koalícii alebo odíde. Pôjde už len o to, kto bude na konci vykreslený v lepšom a kto v horšom svetle.

Na počiatku vládnutia bolo slovo, že si politiku bude Igor Matovič robiť po svojom. Na počiatku tejto situácie absurdná obrana Kollárovej pozície obviňovaním státisícov ľudí pre jedného politika. Dostať do politiky „človečinu“ neznamená realizovať každý nápad, ktorý človeku príde na um v noci pri facebooku. Dobrý politik by zvládol túto situáciu tak, aby sa takto nevyhrotila. A mohol by pritom zostať svojský.

Aj politika je remeslo. Čím skôr ho Matovič zvládne, tým lepšie bude.

Mal by Boris Kollár s hnutím Sme rodina odísť z vládnej koalície? áno nie Zobraziť výsledky ankety áno 58,2% nie 41,8%

Pozrite si TOP 10 videí uplynulého týždňa.

***

1.

Tomáš Drucker je exministrom zdravotníctva, zároveň šéfom strany Dobrá voľba. Dvaja v jednom. Preto sa v diskusnej relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu preberali dve hlavné témy. V prvej časti to bolo o zdravotníctve, o tom, čo si po prvých sto dní novej vlády zaslúži kritiku, v druhej o politike, či si v nej nová strana Petra Pellegriniho Hlas-SD a Druckerova Dobrá voľba porozumejú. Podľa Druckera si určite porozumeli lídri ako ľudia, majú priateľský vzťah, ale príliš sa mu nepáči, kým sa Pellegrini obklopil v novej strane. Zdá sa mu, že je to Smer 2 a myslí si, že Pellegrini má na viac. Prečo? To si pozrite v relácii.

***

2.

Keď na tlačovke nakluše pred kameru mohutný poslanecký klub hnutia OĽaNO, tak musí ísť o niečo vážne. A tak verejnosť poslanci vážne informovali, že v prípade diplomovej práce Borisa Kollára, ktorá je plná myšlienok, ale nie jeho vlastných, zlyhal kde-kto, dokonca aj Boris Kollár. A vážne sa obrátili na dvoch ministrov z iných strán, nech to vyriešia. Aby slová klubu, ktoré by inak ministri mohli ignorovať, nabrali na vážnosti, podporil ich aj samotný premiér Igor Matovič. Aby v tom Kollár nebol sám, tak chcú od ministrov zákon a od škôl preverenie tisícov a tisícov diplomových prác, keďže podľa premiéra medzi nami chodia státisíce plagiátorov a „keď to urobíme, konečne buchneme po stole a urobíme poriadok“.

***

3.

Kauza diplomová práca však otriasa koalíciou. „Nemôžem odísť len z postu predsedu parlamentu, ja musím odísť z vlády, to je celé,“ opakoval Boris Kollár počas týždňa, keď počúval od svojich koaličných kolegov výčitky a nabádanie, aby sa vzdal postu v Národnej rade a poslal tam na jej vrchol niekoho iného. Takto to povedal aj pred stretnutím s poslaneckým klubom SaS. Po jeho skončení poslanci SaS vyzvali Kollára, aby opustil kreslo šéfa parlamentu.

***

4.

Otriasa sa nielen koalícia, ale aj opozícia, či skôr sa dá povedať, že sa „utriasa“. Peter Pellegrini ohlásil vznik svojej strany, ktorá dostane názov Hlas-Sociálna demokracia. Ešte nie je oficiálne v ponuke, ale podľa preferencií sa budúca strana neoficiálne pohybuje na úrovni čísiel vedúceho hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Zdá sa, že v pestrom slovenskom politickom spektre sa zjavil nový tiger.

***

5.

Ak by Pellegriniho strana bola tigrom, zostane pôvodný Smer len mačičkou? Ale pozor, aj tá má drápy. Podľa preferencií by bola sila Smeru polovičná, ale Robert Fico si nemyslí, že sú na odostrel. Chce si ponechať opraty strany v rukách, robiť dôslednú opozičnú ľavicovú politikou. V súčasnosti konsoliduje stranu, odchádzajú funkcionári, ktorí poškoľujú po Pellegrinim. Na ostatnej tlačovej besede už nebol sám, ako na tej pred ňou, mal za sebou ľudí, ktorí s ním zostávajú. Ohlásil snem na jún aj príchod nových tvárí, mladších a dravších.

***

6.

Keď sme pri odchodoch, tak ten ohlásil aj prezident policajného zboru Milan Lučanský. V diskusii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu hovorí bezpečnostný analytik Milan Žitný, prečo si Lučanského váži, prečo bol pravým človekom na pravom mieste a prečo ľutuje, že na najvyššom policajnom poste nezostal.

***

7.

Keď si vášnivý cyklista, ale máš v rukách kamión… Aj kamere mohli oči či skôr objektívy vypadnúť, keď videla ako sa po Cyklomoste slobody medzi Rakúskom a Slovenskom, určeného pre peších a bicyklistov, valí kamión. Ďaleko sa nedostal, zastavili ho zábrany, tak sa cúvaním musel dostať naspäť. Dnes je most zavretý, skúmajú hod odborníci, lebo bol stavaný maximálne pre sanitky, ktoré cez neho v prípade potreby môžu prejsť. „Most Chucka Norrisa“, ako ho ľudia ľudovo nazývajú, pritom opätovne otvorili začiatkom júna, keďže predtým pre koronavírus pauzoval.

***

8.

Ani koronavírus nezastaví cestovaniachtivých Slovákov, aby išli dovolenkovať do zahraničia. Takže téma cestovného poistenia je aktuálna, ako pripomenie v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze aj Vladimír Cvik z Netfinancie.sk.

***

9.

Tento školský rok bol naozaj zvláštny a zvláštne sa aj skončil. Do školy mohli ísť deti dobrovoľne, na vysvedčení niektorí známku mali, iní nie, po koronavírusových „prázdninách“ (ale spojených s online vyučovaním), prichádzajú prázdniny skutočné. Tak si ukážme, ako vyzeral koniec školského roka na ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

***

10.

Ak vás z pozerania našich videí už bolia oči, tak vydržte ešte pri jednom. V relácii Ide o zdravie sa dozviete, čo všetko zahŕňa komplexné očné vyšetrenie.