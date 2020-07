Matovič: Z Trnavy sa neodsťahujem, som tam doma

VIDEO: Igor Matovič o sebe po 100 dňoch vládnutia.

Chýba vám opozičná politika? V ktorej úlohe sa cítite lepšie: premiérskej alebo opozičného poslanca, ktorým ste boli dve volebné obdobia?

Myslím si, že každý politik, ktorýpolitiku robí úprimne, chce reálne meniť veci k lepšiemu. A to ako opozičný poslanec nezmení. Dá sa pár vecí zastaviť, dá sa na pár vecí upozorniť, otvoriť ľuďom oči, ale reálne meniť život k lepšiemu sa dá len z pozície vládneho politika.

Ako vaša nová funkcia ovplyvnila vašu rodinu. Ako zvládajú vaše pracovné vyťaženie manželka a dve dcéry?

Kým predtým som málinko mojej žienke pomáhal, teraz jej – úprimne – nepomáham vôbec. Mojou malou úlohou v rodine je v sobotu večer pripraviť puding, čo je naša dlhoročná klasika – sedem piškót, čučoriedky, puding a na konci šlahačka. Toto je moja rodinná úloha. Dúfam, že sa dostanem do normálnu. Verím, že je to len prvotný šok z toho, že korona bola mimo objednávky a musím to zladiť, lebo by to bola chyba ak by to bolo čisto o politike a rodinu by som odsunul na vedľajšiu kolaj. Zatiaľ však všetko tolerujú.

Ako vyzerá váš bežný deň, keďže zatiaľ bývate v Trnave a do Bratislavy denne dochádzate?

V Trnave aj zostanem bývať, inde by som sa necítil ako doma. V tomto som lokálpatriot. Keď ešte autá nepípali, keď sa nezapne pás, mal som podvedomý reflex, že keď som prechádzal okolo značky Trnava, automaticky som si rozopol pás a už som bol doma, u seba v rodnom meste. Neplánujeme sa nikam sťahovať. Môj bežný deň vyzerá tak, že sa budím približne okolo šiestej, pol siedmej, podľa toho ako mal Dunčo noc a pribehne do postele. Náš pes, žiaľ, nemá pochopenie, že chodím spávať nadránom, jednoducho príde do postele v rovnakom čase vždy. Aspoň mám istý budíček. Odchod z domu závisí od toho, kedy mám prvé stretnutia. Domov sa vraciam tiež podľa situácie – okolo desiatej, jedenástej večer, niekedy aj neskôr.

Po februárových voľbách ste vyhlásili, že nechcete vôbec ochranku, avšak nakoniec ju máte. Zvykli ste si na ochrankárov?

Trošku ma ukecali, ale dohodol som som si taký šetrný mód. Napríklad Peter Pellegrini, aj keď nikto nevie prečo, si potrpel na jednom ochrankárovi, šoférovi a ďalšom aute, ktoré vždy išlo za jeho autom, kde sedeli ďalší štyria a mali aj guľovnice. Bolo to obrovské míňanie peňazí. To druhé auto som zrušil a chodím len s jedným šoférom a jedným ochrankárom. Beriem to ako niečo, s čím dokážu žiť aj páni z úrady pre ochranu verejných činiteľov a dokážem žiť s tým aj ja.

