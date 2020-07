ONLINE: Po brazílskej hlave štátu má koronavírus aj bolívijská

6:40 Prvý prípad nákazy novým koronavírusom zaznamenali vo štvrtok už aj v severozápadnej Sýrii, oznámila predstaviteľka opozície. Znovu to vyvolalo obavy z katastrofy v prípade, že sa pandémia dostane aj do táborov s vysídlenými ľuďmi v povstaleckej bašte, provincii Idlib na spomínanom severozápade.

„S ľútosťou dnes oznamujeme prvý prípad nákazy koronavírusom u zdravotníka v jednej z nemocníc“ v severozápadnej provincii Idlib, uviedla opozičná predstaviteľka zdravotníctva Marám Šajchová. Šéf úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v tureckom meste Gaziantep, Mahmúd Dáhir, povedal, že pacientom je sýrsky lekár tridsiatnik, ktorý pracoval v nemocnici v meste Báb al-Hawá na sýrsko-tureckej hranici. „Mal podozrenie, že sa asi nakazil COVIDom-19,“ a vo štvrtok mu prišiel pozitívny výsledok testu, dodal Dáhir.

6:00 Spojené štáty znovu prekonali doterajší rekordný nárast počtu nakazených koronavírusom za 24 hodín, keď za štvrtok zaznamenali viac ako 65 500 nových prípadov nákazy. Vyplýva to z údajov zozbieraných Univerzitou Johnsa Hopkinsa vypočítaných k 20:30 miestneho času (2:30 SELČ). Najväčšie prírastky v posledných dňoch hlásia najľudnatejšie americké štáty, teda Kalifornia, Texas a Florida. Rekordné čísla však hlásia aj ďalšie štáty. Alabama, Montana a Wisconsin za štvrtok oznámili doteraz najväčší počet pozitívnych nálezov na SARS-CoV-2. Denné prírastky infikovaných sa pritom zvyšujú v posledných dvoch týždňoch oproti predchádzajúcim 14 dňom v 41 z celkom 50 amerických štátov. Súčasný rozmach nákazy sa najviac dotýka juhu a západu krajiny. Experti sa teraz obávajú toho, aby sa trend novo infikovaných čoskoro nepreklopil aj do počtov denných zosnulých s COVIDOM-19. Za posledných 24 hodín v USA zomrelo 1000 ľudí nakazených koronavírusom, čím ich celkový počet stúpol na 133 195 z celkových 3,1 milióna osôb, u ktorých sa v krajine koronavírus preukázal od začiatku pandémie.

„Nachádzame sa vo veľmi ťažkej situácii,“ povedal uznávaný epidemiológ Anthony Fauci, ktorý je tiež poradcom Bieleho domu. Znovuotváranie ekonomiky v USA „preskočilo všetky odporúčané etapy“, povedal Fauci v rozhovore so serverom The Hill. „To nie je dobrý spôsob, akým postupovať. Musíme to znovu premyslieť a urobiť to inak,“ dodal. USA by podľa neho mali pozastaviť rušenie ochranných opatrení, zároveň by sa však nemali znovu úplne uzatvárať. Americký prezident Donald Trump, ktorý v začiatkoch pandémie nebezpečenstvo plynúce z nákazy zľahčoval a následne tlačil na čo najrýchlejšie otváranie ekonomiky, znova zopakoval, že za nárastom prípadov stojí stále väčší počet vykonávaných testov.

5:55 Bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová má pozitívny test na koronavírus. Áňezová to uviedla na twitteri, kde tiež spresnila, že sa jej darí dobre a bude naďalej pracovať z izolácie. Jej pozitívny test pritom prišiel len týždeň po tom, keď sa infekcia potvrdila u bolívijskej ministerky zdravotníctva Eidy Rocaovej. Táto krajina v Andách s 11,5 miliónmi obyvateľov eviduje jedny z najvyšších počtov nakazených a zomrelých na hlavu na svete, zatiaľ zaznamenala viac ako 42 000 infikovaných a 1 500 úmrtí.

5:50 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý nákazu koronavírusom oznámil v utorok, je v dobrom zdravotnom stave, uviedla podľa Reuters jeho tlačová kancelária. Brazília podľa tamojších úradov za posledný deň zaregistrovala 42 619 novo nakazených a ďalších 1 220 úmrtí spojených s koronavírusom. Najľudnatejšia latinskoamerická krajina s 210 miliónmi obyvateľov je čo do absolútnych počtov najviac zasiahnutou krajinou na kontinente. Registruje už vyše 1,7 milióna pozitívnych nálezov na SARS-CoV-2 od začiatku pandémie a s COVIDOM-19 tam doteraz zomrelo už 69 184 ľudí. Na celom svete ju v tomto ohľade prekonávajú len Spojené štáty.

Mexiko ohlásilo doteraz najväčší denný nárast infikovaných od začiatku pandémie, bolo ich 7 280. Mexiko má už 282 283 nakazených, uviedlo miestne ministerstvo zdravotníctva. Južný sused USA taktiež zaznamenal ďalších 730 mŕtvych s COVIDOM-19, čím tam počet úmrtí od začiatku pandémie vyšplhal na 33 526.

Latinská Amerika je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) súčasným ohniskom svetovej pandémie, dohromady registruje už vyše 3,1 infikovaných SARS-CoV-2, teda viac ako štvrtinu svetového počtu.