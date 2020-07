Prieskum Polisu: OĽaNO na čele, SaS preskočila Smer

Ak by sa voľby do parlamentu konali tento mesiac, vyhralo by ich hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča so ziskom takmer 22 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis.

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 15,5 percenta, tretie miesto obsadila strana SaS (9,2 %). Preferencie strany Smer naďalej klesajú, stranu by volilo takmer 9 percent respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo tiež hnutie Sme rodina (8,2), ĽSNS (8) a Progresívne Slovensko (6,8). Do parlamentu by sa dostala i maďarská strana, Maďarskej komunitnej spolupatričnosti by svoj hlas odovzdalo 5,5 percenta voličov.

Koaličná strana Za ľudí sa v prieskume opäť nedostala do parlamentu, volilo by ju 4,6 percenta opýtaných. KDH získala 3,9 percent, nasleduje SNS (3,8), Dobrá voľba (1,3), Most-Híd (1,1), Harabinova Vlasť (0,9) a Demokratická strana (0,5).

Prieskum agentúry Polis pre TV JOJ sa uskutočnil v dňoch 22 – 27. júla 2020 na vzorke 1033 respondentov.