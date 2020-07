Na mieste vybuchnutého paneláku v Prešove vyrastie nový

Stopy po trinásťposchodovom paneláku pripomína už len základová doska, pozemky pod ňou patria členom spoločenstva vlastníkov bytov.

„Novú bytovku chce postaviť desať vlastníkov, ktorí zostali bývať v podnájme, rovnako ako aj ja. Potrebujeme teda vysporiadať pozemky. Ďalších 31 vlastníkov sa rozhodlo predať svoj podiel a šiesti vlastníci sa ešte nerozhodli. Navyše je tam aj jeden štátny byt a v jednom prípade prebieha dedičské konanie, takže musíme počkať, kým sa skončí,“ hovorí Mojmír Květoň, predseda spoločenstva vlastníkov bytov, podľa ktorého už dostali aj ponuku na vypracovanie projektu na nový dom. Zároveň doplnil, že okrem desiatich doterajších vlastníkov prejavilo záujem o byty v tejto lokalite viacero ľudí.

Pamiatka na tragédiu

„Musíme najprv vysporiadať súčasnú situáciu, potom by sa zrušilo súčasné spoločenstvo a založilo nové. Stále je v katastri tento pozemok vedený ako obytný dom, takže tam nevidím problém, že by sa nemohol postaviť nový na pôvodnom mieste a v pôvodnej výške. To už sú ale záležitosti, ktoré sa budú riešiť až po vysporiadaní pozemkov. Verím, že sa tak stane tento rok a vznikne nové spoločenstvo. Až potom môžeme riešiť potrebné záležitosti na úradoch, takže si viem predstaviť, že výstavba by sa mohla začať na budúci rok,“ uvažuje Květoň.

Potvrdil, že vlastníci chcú vytvoriť pamätník alebo tabuľu, ktorá by pripomínala tragédiu a mŕtvych, ktorí pri výbuchu zahynuli.

„Oslovili sme už aj umelkyňu, ktorá pripravuje podobu odliatku, ktorý by mal byť bronzový a osadený na kameni. O všetkom musia rozhodnúť členovia spoločenstva a komunikovať budeme musieť aj s prešovskou radnicou,“ dodáva Květoň.

VIDEO: Príbeh prešovského paneláka: od momentu výbuchu po zrovnanie so zemou (23. 1. 2020).

Vyše päť miliónov

V okolí paneláka pracujú v súčasnosti robotníci, ktorí upravujú cyklistický chodník. Ten je umiestnený v blízkosti bývalého paneláka. „Poškodený bol počas realizácie záchranných prác súvisiacich s asanáciou bytového domu na Mukačevskej ulici 7. Stavebné práce zahŕňajú odstránenie poškodeného asfaltového krytu vrátane podkladu. Pribudne nový asfalt, zámková dlažba, oceľové zábradlie, vodorovné dopravné značenie s reflexnou úpravou a obrubníky,“ informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek. Doplnil, že práce by mali byť ukončené do 15. augusta a náklady na rekonštrukciu predstavujú 79-tisíc eur.

Okamžite po výbuchu mesto Prešov vyhlásilo 6. decembra zbierku pre obyvateľov zničeného paneláka. Po jej ukončení 31. marca sa na účte vyzbieralo dokopy viac ako 5,1 milióna eur. Peniaze sa rozdelili v závislosti od rozlohy pôvodných bytov vo štvorcových metroch, na dvojizbový byt tak pripadlo viac ako 88-tisíc eur a na trojizbový byt vyše 108-tisíc eur.

Výbuch poškodil aj byty v okolitých panelákoch. Majitelia 213 bytov majú dostať finančné vyrovnanie, všetci rovnakú sumu 540 eur. „Mesto Prešov zosumarizovalo dotácie od tretích strán, ktoré boli mestu Prešov poskytnuté vo vzťahu k predmetnej mimoriadnej udalosti a vyčlenilo na tento účel 115 020 eur,“ uviedol hovorca Tomek.

Vyšetrovanie pokračuje

Polícia stále vyšetruje výbuch plynu, no naďalej prebiehajú procesné úkony. „Stav obvinených sa nemenil,“ uviedol Igor Pavlik, prešovský krajský policajný hovorca. Dosiaľ bolo obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu päť ľudí, traja živnostníci, stavbyvedúci a šéf výkopových prác. Všetkým piatim mužov v prípade dokázania viny hrozí 25 rokov za mrežami až doživotie. Pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici 6. decembra 2019 prišlo o život sedem ľudí, jedna žena bola do 22. júna nezvestná. Okresný súd v Prešove túto ženu vyhlásil za mŕtvu a ako deň smrti určil 6. december 2019.