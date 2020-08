Hľadá sa Čižnárov náhradník

Čo si myslia o vete Čaputovej

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok okrem iného vetovala novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Národná rada SR ju má opätovne prerokovať. Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa hodlá obrátiť na Ústavný súd SR. Pravda prináša ohlasy politikov na toto veto:

Hnutie OĽaNO: „Stojíme za návrhom novely zákona o prokuratúre. Veto prezidentky je jej právom. Sme však presvedčení, že návrh novely výrazným spôsobom skvalitňuje jej fungovanie, týka sa to aj možností na odvolanie generálneho a špeciálneho prokurátora. Verejnosť od týchto čelných funkcionárov v justícii očakáva vysokú morálnu a etickú úroveň, ktorá zabezpečí nezávislosť prokuratúry od politických vplyvov. Prokuratúra musí byť tiež imúnna voči vplyvu korupcie a oligarchov, čo je záväzok, ktorý dala naša vláda občanom. Prípadné zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR v súvislosti s prerokovaním vrátených zákonov je v kompetencii predsedu parlamentu Borisa Kollára" (podľa najnovších informácií ju chce zvolať na 1. septembra – pozn. red.).

Juraj Šeliga, podpredseda NR SR (Za ľudí): „Rešpektujem rozhodnutie prezidentky vetovať novelu zákona o prokuratúre. Mám zrejme iný názor ako prezidentka, ale, samozrejme, sa v najbližších dňoch najskôr dôkladne oboznámim s jej zisteniami a právnou argumentáciou. Následne som pripravený – spolu s ďalšími predkladateľmi – analyzovať, diskutovať a zvažovať možnosť spornú časť zákona prepracovať, či rokovať o jej vypustení. Viem si predstaviť, že ak by prepracovaním alebo vypustením spornej časti nebola narušená podstata zmeny, ktorú chceme zaviesť, bude na strane navrhovateľov vôľa zákon presadiť aj s akceptovaním výhrad prezidentky. Verím, že s ňou máme rovnaký cieľ, ktorým je zásadná zmena fungovania slovenskej prokuratúry tak, aby bola funkčná, aktívna, efektívna a transparentná. O termíne prerokovania tohto veta bude informovať Národná rada po dohode koaličných partnerov.“

Peter Pellegrini, podpredseda NR SR (Hlas-SD): „Verím, že parlament bude prezidentkino veto rešpektovať a nebude pokračovať v lámaní ústavy cez koleno. Toto veto je významným gestom, že koalícia prekračuje hranice právneho štátu a politicky si privatizuje inštitúcie, ktoré majú byť z princípu nezávislé. K novele máme aj my viacero zásadných výhrad. Ide najmä o výraznú politizáciu a obmedzenie nezávislosti prokuratúry. Vláda má však dnes až nebezpečnú ústavnú väčšinu a ukazuje nám, ako dokáže ignorovať kohokoľvek pri tvorbe zákonov. Majme sa na pozore, pretože s touto nebezpečnou ústavnou väčšinou si vláda dokáže s krajinou urobiť, čo chce, bez toho, aby sa musela niekoho pýtať alebo hľadať všeobecný konsenzus. Jedine prezidentka môže v prípade potreby zasiahnuť do legislatívneho procesu a trochu pribrzdiť túto smršť legislatívy.“

Robert Fico, predseda Smer-SD: „Opozičný Smer-SD sa v prípade prelomenia veta prezidentky obráti na Ústavný súd SR so žiadosťou o pozastavenie účinnosti novelizovaných zákonov o prokuratúre, elektronických komunikáciách a o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Prelomenie veta však očakávam. Novela zákona o prokuratúre umožňuje vymenovať za generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora kohokoľvek, dokonca aj právoplatne odsúdeného človeka. Čo je však horšie, v tomto zákone je ustanovenie, ktoré umožňuje odvolať generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, kedykoľvek sa to zachce vládnej koalícii. A bude to najmä vtedy, ak vládna koalícia nebude spokojná s jeho prácou, a tá má spočívať predovšetkým v kriminalizácii opozície. Schválené novely zákona sú najlepšími príkladmi toho, ako vládna koalícia pod vedením Igora Matoviča porušuje princípy právneho štátu, deštruuje sociálny štát a pravidlá demokracie.“

Alojz Baránik, poslanec Národnej NR SR (SaS): „S dôvodmi pani prezidentky na vetovanie zákona nesúhlasíme. Myslíme si, že nepochopila podstatu zámeru tohto zákona, ktorou je zvýšenie zodpovednosti fungovania prokuratúry na európsku úroveň.“

(TASR)