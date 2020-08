Opäť pribudlo vyše sto prípadov, otestovali 4453 ľudí

V nemocniciach je hospitalizovaných 76 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 51 ľudí. Na JIS je sedem pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyri osoby.

Pozitívne testovaných bolo podľa informácií Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 58 mužov a 56 žien. Najviac testov s pozitívnym výsledkom bolo v okresoch Bratislava (26), Michalovce (11), Trnava (10), Nitra (7) a Žilina (5).

Pozitívne testy mali aj ľudia v okresoch Senec, Senica, Myjava, Sabinov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Vranov nad Topľou, Prešov, Trenčín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice, Šaľa, Námestovo, Čadca, Púchov, Ilava, Pezinok, Prievidza, Malacky, Zvolen, Lučenec, Snina, Považská Bystrica, Skalica, Nové Zámky či Komárno.

Uplynulý deň evidovali ďalších 29 vyliečených pacientov, celkovo sa doposiaľ uzdravilo 2 254 ľudí. Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba. Počet ukončených laboratórnych vyšetrení je doteraz 332 393. Aktívnych prípadov je momentálne 1 555.

Zmenili opatrenie k noseniu rúšok

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) v piatok zmenil opatrenie k noseniu rúšok. Zmeny opatrenia ÚVZ SR k noseniu rúšok budú platiť dva týždne od 2. septembra od 06:00 do 14. septembra do 18:00 hod. Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Zároveň sa vypúšťajú nasledovné výnimky z nosenia rúšok. U pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky – deti do 3 rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne, žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe.

Tiež deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých kúpaliskách, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.