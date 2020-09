Prieskum Polis: Pellegrini šliape na päty Matovičovi, Fico zasa Sulíkovi

Z prieskumu agentúry Polis pre reláciu TV JOJ Na hrane vyplýva, že ak by sa konali voľby tento víkend, vyhralo by ich hnutie OĽaNO s vyše 20 percentami. Nasleduje stále nezarigistrovaný Hlas-SD, ktorý by získal 16 percent. Z koaličných strán si polepšila len Sloboda a Solidarita, ktorá by získala 11,6 percenta hlasov. Smer klesol na 8,8.