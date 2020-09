Kauzu únosu Ukrajinca z hotela Sheraton sudca odročil

Sudca však musel pojednávanie odročiť, keďže obhajca obžalovaného Andreja M. sa ospravedlnil. Nachádza sa aktuálne v karanténe. Okresný súd Bratislava II proces odročil na koniec októbra. Na proces sa dostavil len Ivan S. Obžalovaný súhlasil s novým sudcom, a teda dokazovanie v prípade sa nemusí začať odznovu.

Dvojica sa trestného činu obmedzovania osobnej slobody mala dopustiť koncom decembra 2018. Obžalobu prokurátor Okresnej prokuratúry (OP) Bratislava II podal v novembri minulého roku. Následne sa začalo pojednávať pod bývalou zákonnou sudkyňou.

„Obžaloba bola podaná na obvinených A. M. a I. S. na tom skutkovom základe, že na základe spoločnej dohody a po rozdelení úloh 26. decembra 2018 obvineným V. T., ktorý bol organizátorom a riadiacim prvkom organizovanej skupiny, sa obvinení A. M., S. K., V. F. a O. K. presunuli motorovým vozidlom Škoda na parkovisko pred hotelom Sheraton na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave. Po stretnutí, na ktoré bol vylákaný poškodený, naložili obvinení poškodeného násilím, vydávajúc sa za príslušníkov Policajného zboru alebo medzinárodnej policajnej organizácie, do motorového vozidla Škoda,“ uviedol hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

Následne poškodeného previezli na vopred dohodnuté miesto v Bratislave-Petržalke, kde ho preložili do motorového vozidla Toyota. Takto sa zase presunuli spolu s poškodeným do obce Žirany, okres Nitra. „Pritom I. S. v tejto obci zabezpečil byt, kde bol poškodený držaný proti jeho vôli, a to až do 29. decembra 2018, keď bol poškodený po podpise doposiaľ neznámych listín prepustený,“ dodal Adamčiak.

V prípade dokázania viny dvojici hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov. V prípade sú stíhané a na samostatné konanie vylúčené ďalšie osoby z Ukrajiny.