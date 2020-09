SaS víta zámer rezortu zdravotníctva vyradiť CBD zo zoznamu psychotropných látok

Upozorňujú že nejde o dekriminalizáciu marihuany a dodávajú, že na CBD sa treba pozerať ako na liečivú látku. Väčšina členských štátov EÚ podľa nich už pristúpila k tomuto kroku.

„Veľmi to vítame práve pre to, že Európska komisia, Európsky parlament aj Svetová zdravotnícka organizácia už celé roky vyzývajú jednotlivé štáty, aby vyradili CBD zo zoznamu omamných a psychotropných látok a aby na to pozerali ako na liečivú látku, ku ktorej existuje veľmi veľa štúdií, ktorú dnes už po celom svete využívajú pacienti, ktorí majú nevyliečiteľné choroby,“ povedala Ďuriš Nicholsonová na piatkovej tlačovej konferencii pred budovou parlamentu.

Video: Brífing strany SaS o používaní marihuany na lekárske účely.

Europoslankyňa pripomenula, že poslanci Európskeho parlamentu (EP) vlani vo februári vyzvali členské štáty EÚ, aby plne využili potenciál liekov na báze marihuany a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti.

Svetová zdravotnícka organizácia podľa nej celé roky hovorí vo svojich štúdiách o tom, že CBD nevykazuje u ľudí žiadne účinky, ktoré by poukazovali na akýkoľvek potenciál zneužívania alebo závislosti.

„CBD nie je marihuana, nemá omamné účinky,“ skonštatovala Cigániková. Dodala, že Slovensko zaradilo CBD medzi psychotropné látky v roku 2011, zamedzilo sa tak používaniu látky na liečebné účely.

Ministerstvo zámer vyradiť CBD zo zoznamu psychotropných látok predstavilo v predbežnej informácii rezortu o plánovej novelizácii zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. „Odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti a táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN,“ ozrejmilo ministerstvo v materiáli.

Cieľom legislatívnej zmeny má byť aj rozšírenie kontrolných mechanizmov vyžadovaných medzinárodnými dohovormi OSN a zosúladenie zákona s právom Európskej únie. Zároveň sa do zoznamu majú doplniť viaceré omamné a psychotropné látky.