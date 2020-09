Štátne hmotné rezervy v ére po Kičurovi. Krik a škandál

S krikom a škandálom sa rozlúčila s postom podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv Zuzana Šubová (SaS). Sama požiadala o uvoľnenie a po odvolaní vládou obvinila šéfa Jána Rudolfa (nom. SaS) z nevyčistenia úradu od toxických ľudí, možného protekcionizmu a šikanovania zamestnancov.

Bývalý predseda štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura je trestne stíhaný a vo väzbe. Napriek tomu sa jeho meno ešte stále na úrade skloňuje.

Podpredsedníčka štátnych hmotných rezerv sama požiadala o uvoľnenie z funkcie začiatkom tohto týždňa. Naznačila, že je za tým jej nadriadený, ale viac sľúbila povedať až po stretnutí s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Stalo – stretla sa s predsedom vlády a kabinet ju odvolal. Potom prišli tvrdé slová na adresu Rudolfa.

Šubová pripomenula, že pripravila tri trestné oznámenia. Jedno sa týkalo aj rekonštrukcie bleskozvodov za približne 900-tisíc eur. Rekordná bola vraj oprava za 150-tisíc. V auguste preto vyslovila názor, že ide o účelové predraženie pri nákupe a rekonštrukcii. Pokračovať však v podstate nemohla, lebo narazila na šéfa Rudolfa. "Dal príkaz, aby mi neodovzdávali informácie,“ povedala Šubová.

VIDEO: Šubová: Chytala som Kičurových ľudí, Rudolf mi hádzal polená pod nohy.

Dve vážne výhrady

Výhrady Šubovej možno zhrnúť do dvoch základných bodov. Prvým je – podľa nej – nerešpektovanie kompetenčného zákona zo strany šéfa správy hmotných rezerv. Šubová pripomenula, že "ak je predseda mimo, plne ho zastupuje podpredseda“. Tvrdí však, že Rudolf ju obmedzoval v prístupe k informáciám.

Druhá vážna výčitka smeruje k personálnej politike na úrade. "Veľa zamestnancov žiada, aby Správa štátnych hmotných rezerv bola vyčistená od toxických Kičurových ľudí,“ pokračovala bývalá podpredsedníčka. Rudolf sa však podľa nej vybral opačným smerom. "Kičurových ľudí povyšuje,“ hovorí s poukázaním na šéfku kancelárie predsedu, ktorá po novom riadi aj samostatný úsek.

Rudolf mal podľa nej v tomto smere už dávno konať – úrad vyčistiť od ľudí, ktorých podpisy sú aj na zmluvách, ktoré nie sú v poriadku. "Neurobil to. Buď tak koná úmyselne, alebo na niečí pokyn,“ myslí si Šubová.

Ďalším príkladom, že nie všetko na štátnych hmotných rezervách je v poriadku, je príklad verejného obstarávania odberových setov. Z nadácie Zastavme korupciu dostala informáciu, že výberové konanie vyhrá istá firma o poldruha mesiaca skôr. "A nakoniec tá firma naozaj vyhrala,“ povedala Šubová.

Okrem toho – a Rudolf to naznačoval už v stredu, keď vláda odvolávala Šubovú – je zrejme ľudský problém medzi nimi. Šubová hovorí, že Rudolfovo správanie sa zvulgarizovalo, kričal na ňu aj pred zamestnancami, a tak podrýval jej autoritu. Dokonca hovorí, že ju aj šikanoval.

VIDEO: Rudolf: So Šubovou sa nedalo pracovať.

Vynášala materiály

Rudolf už otvorene priznal, že so Šubovou má osobný problém. Vysvetľoval, že sa po jej obvineniach cíti nepríjemne. Snažil sa vyvrátiť obvinenie, že by Šubová nedostávala informácie. Čítal mailovú komunikáciu, keď vyzýval aj ďalších zamestnancov, aby jej v prípade potreby pomáhali práve pri odhaľovaní zlých zmlúv, aj tej o rekonštrukcii bleskozvodov.

Priznal, že Šubová má pravdu – naozaj poveril riaditeľku kancelárie predsedu, aby viedla samostatný úsek. "Má ale len dvoch zamestnancov a dovtedajší šéf išiel do dôchodku,“ argumentoval Rudolf.

Naopak, svojej bývalej podpredsedníčke vyčítal, že nosila materiály z úradu tretím stranám. Na mysli mal aj mimovládne organizácie, aj externých právnikov či ministerských úradníkov. "To je neprijateľné, aby dávala interné dokumenty preverovať externému prostrediu,“ ohradil sa Rudolf. "Upozorňoval som ju na to, že to nie je vhodné,“ doplnil.

Na obvinenie, že nákup odberových setov bol vopred dohodnutý, povedal, že špecifikácie na nákup zadalo ministerstvo zdravotníctva. "Prihlásili sa štyria záujemcovia, ale iba jeden spĺňal podmienky, ktoré sme nastavili,“ vysvetlil.

Šéf správy hmotných rezerv sa zastal zamestnancov a snažil sa vyvrátiť obvinenie, že nadŕža ľuďom, ktorí spolupracovali s Kičurom. "Boli tam už pred ním. Odmietam posudzovať ľudí tak, že ak sú podpísaní pod nejakými dokumentmi, že sú okamžite spolupáchateľmi,“ pokračoval. Uviedol, že úrad je poddimenzovaný, majú iba dvoch právnikov. "Dnes nezoženiete právnika do štátnej služby. Ani odborníka na verejné obstarávanie,“ do­dal.

"Takto sa nedá pracovať, keď vás niekto nerešpektuje. Odmietam pracovať s takýmito ľuďmi,“ vyhlásil rezolútne s tým, že odmieta slová o jej šikanovaní. Nie celkom vylúčil, že zvýšil hlas v debate, ale vraj sa to mohlo stať len medzi štyrmi očami.

Rudolf priznal, že sa o situácii rozprával aj s Matovičom. "Spýtal sa ma, či sa nebojím vyhlásenia pani Šubovej, či tam nebudú nejaké závažné zistenia. Povedal som mu, že nie,“ opísal stretnutie Rudolf. Nevylúčil, že ak sa budú útoky Šubovej stupňovať, obráti sa aj na políciu.

VIDEO: Matovič: Stále mám pri pánovi Rudolfovi výkričník, ale ministri mi hovoria, že so správou štátnych rezerv sa im dobre spolupracuje.