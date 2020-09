NÁZOR: Nevážite si moju dobrotu? Budete trpieť

Niektorých možno pošle len do kúta, aby sa poriadne hanbili. Tí najhorší budú možno aj kľačať na polienku, aby si zapamätali, že keď neposlúchajú, bolí to.

Namiesto jasných slov, zmysluplných pokynov a inštrukcií, sme sa dozvedeli, že viac sa dozvieme v pondelok. Azda.

Ale už je jasné, že svadby budú len skromné. Alebo možno aj žiadne. Divadlá iba komorné. Ak by si niekto zmyslel, že urobí voľajaký jarmok alebo koncertík, na ktorom sa stojí, má smolu. Lebo, pán premiér je presvedčený, že sme sa dopracovali k anarchii, nevážime si slobodu a nevieme byť zodpovední. Jednoducho, nevážime si dobrotu nášho premiéra, tak budeme trpieť.

Akoby to nebol práve on, kto rád prehovára k tomu neposlušnému národu bez rúška, kto sa necháva fotiť bez rúška nielen na svadbe, ale aj na výlete…

Akoby to nebol práve on, kto si chce kupovať nešťastné nevesty nádejou, že na svadbe by na jednej strane mohli mať aj rodinu, a na strane druhej by počas celej svadby nemuseli byť skryté pod rúškom. Akoby to nebol práve on, kto rád vypúšťa rôzne balóniky a testuje, čo na to ten národ, ktorému nadáva a hrozí, povie.

Takže, pán premiér – urobte si najskôr vlastnú domácu úlohu. A začnite konečne plniť svoje sľuby. Namiesto vyhrážok použite jednoduché a jasné inštrukcie. Nenechávajte tých ľudí, za ktorých tak silne bojujete len slovami, v neistote. Až potom budete mať právo niekoho karhať. Lebo čas, keď si tu niekto myslel, že môže vymeniť národ, sa už pominul.