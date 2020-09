Šipoš: Treba buchnúť po stole, nech tu nemáme český scenár

Ak neprídu tvrdšie opatrenia a "buchnutie po stole", hrozí Slovensku český scenár šíriacej sa pandémie nového koronavírusu. V televíznej diskusii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO v Národnej rade SR Michal Šipoš.

Odmietol zároveň názor opozície, že by sa kabinet nepripravil na druhú vlnu pandémie. „Máme plné sklady ochranných pomôcok, zriadili sme veľkokapacitné odberné miesta, zvýšili sme masívne počet testovaní,“ vymenoval Šipoš. Kritizoval však tých, ktorí bagatelizujú riziko nového koronavírusu, mrzí ho, že sú medzi nimi aj zdravotníci.

Nezaradený poslanec Richard Raši z novovzniknutej strany Hlas – sociálna demokracia si naopak myslí, že Matovičov kabinet nezvládol situáciu a nedokázal implementovať skúsenosti zo Slovenska či iných krajín a tiež odporúčania celosvetových zdravotníckych autorít pri príprave na druhú vlnu. Konkretizoval najmä zvýšenie počtu ľudí, ktorí by hygienikom pomáhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaných.

„Je to najvážnejšia chyba, ktorú kabinet urobil, súčasné čísla sú zlyhaním premiéra a ministra zdravotníctva,“ zdôraznil Raši, ktorý je presvedčený, že Marek Krajčí (OĽANO) by mal byť odvolaný z postu šéfa zdravotníckeho rezortu a na jeho stoličku by mal dočasne zasadnúť epidemiólóg.

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) uznala časť pravdy v Rašiho slovách, podstav epidemiólógov však podľa nej existoval už pred vypuknutím pandémie a spôsob navýšenia počtov pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa rieši. Súčasné čísla vníma ako očakávaný nárast po uvoľnení opatrení po prvej vlne pandémie, je presvedčená, že odborníci i vláda robia maximum. Zdôraznila zároveň nevyhnutnosť rešpektovať nariadenia.

„Nemusím sa s nimi úplne stotožňovať, ale musím ich rešpektovať, je to o zodpovednosti voči sebe i druhým a najmä tým, ktorí môžu mať v dôsledku ochorenia vážne komplikácie,“ povedala, pričom svoje slová adresovala ďalšiemu spoludiskutujúcemu lídrovi ĽS NS Marianovi Kotlebovi, ktorý si v štúdiu odmietol dať rúško.

Kotleba svoj postoj argumentoval názorom viacerých lekárov, respektíve ľudí v oblasti verejného zdravotníctva, ktorí spochybňujú nebezpečenstvo šírenia pandémie a jej dôsledkov. Kritizoval, že pandémia koronavírusu odvracia pozornosť pri starostlivosti v prípade odvrátiteľných úmrtí. Poukázal i na to, že mnohí poslanci, ktorí apelujú na dodržiavanie opatrení, sami ich rešpektovanie ignorujú.