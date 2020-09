Šeliga podáva na Kotlebu podnet a trestné oznámenie

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva v súvislosti so šírením dezinformácií opozičného poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS) a jeho strany o novom koronavíruse trestné oznámenie. Rovnako podáva na Kotlebu podnet na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Okresný úrad v Bratislave za to, že sa v nedeľu pohyboval po budove Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bez rúška a nerešpektoval upozornenia. Šeliga to povedal počas pondelkového brífingu.