Odborári obsadili Trenčín

Podľa viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej šliape vláda po právach zamestnancov.

„Po sociálnych, mzdových a pracovnoprávnych štandardoch, ktoré sme doteraz dosiahli. Pripravuje a nastavuje legislatívne opatrenia, ktoré tieto štandardy znižujú, a my s tým nesúhlasíme, nechceme si nechať zobrať naše práva,“ prihovorila sa protestujúcim. Každý zamestnaný človek si za svoju prácu zaslúži primeranú mzdu, povedal šéf odborárov Marián Magdoško.

VIDEO: Odborársky protest v Trenčíne, za práva všetkých zamestnancov.

„Najväčšou odmenou je dobrá mzda, úcta a uznanie. Odborníci hovoria, že dobrá mzda je taká, z ktorej päťdesiat percent postačuje na mesačné náklady, vrátane nákladov na bývanie, tridsať percent zostane na dovolenku a iné voľnočasové aktivity a dvadsať percent si ešte viete odložiť na horšie časy. Som presvedčený, že na Slovensku sme od takýchto miezd ešte na míle vzdialení, a preto považujem naše konanie a náš postup v rokovaní o minimálnej mzde za správny, absolútne legitímny a navyše podporený platným zákonom o minimálnej mzde,“ pokračoval Magdoško.

Odborári nesúhlasia so zmenou mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy a s jej stanovenou výškou na rok 2021, s oddelením príplatkov od minimálnej mzdy, so zmenami stupňov náročnosti práce či so zmrazením príspevkov na stravovanie.

Protesty odštartovali 17. septembra v Košiciach, pokračovali v Prešove, Banskej Bystrici, Žiline. V stredu ich ukončí protestné zhromaždenie v Trnave.