Za pád prístreška v Myjave nikto nemôže

VIDEO: Zábery z miesta tragédie zo 6. februára 2020.

Trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková potvrdila, že policajný vyšetrovateľ prerušil v tejto veci trestné stíhanie.

„Dosiaľ sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe,“ dodala Adámiková. Silný vietor vyvrátil v podstate neupevnený prístrešok. Ten spadol na rodinu, ktorá práve prechádzala okolo.

Nešťastie sa stalo priamo pred nemocnicou, no dievčatku, ktoré na rukách priniesol k lekárom jeho otec, sa už nedalo pomôcť. „Ak sa nepodarí zistiť, kto buď porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, či z pracovného pomeru, teda nenájde sa niekto konkrétny, kto má napríklad obhospodarovať danú vec, starať sa o ňu, alebo niekto, kto by ju úmyselne poškodil, tak je namieste uznesenie o prerušení konania,“ vysvetľuje právnik Ján Kanaba.

„Dá sa povedať, že v tomto prípade teda išlo o viac náhod po sebe a obete boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ myslí si Kanaba.

Podľa primátora Myjavy Pavla Halabrína zatiaľ nemajú informáciu o prerušení trestného stíhania. Je však presvedčený, že za to, čo sa stalo, nenesie vinu žiaden človek.

„Polícia vypočula množstvo našich kolegov, zamestnancov. Ale to, čo sa stalo, bolo spôsobené vekom, časom, ja si nemyslím, že by sme mali za to niekoho postihovať alebo vyvodzovať zodpovednosť. My sme po tejto tragédii všetky ostatné zastávky preverili a momentálne riešime s dopravným inšpektorátom a vyšším územným celkom umiestnenie ostatných zastávok, pretože všetky v meste boli rovnaké. Snažíme sa prijať opatrenia, aby sa niečo podobné nezopakovalo,“ hovorí Halabrín.

Hneď po nešťastí mesto preverilo stav aj ďalších plechových prístreškov v meste, takmer všetky boli značne poškodené.