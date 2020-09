Cigániková hovorí o bariérach v potratovej novele, nevidí v nej pomoc

Problémom pri potratovej novele zákona z dielne Anny Záborskej (OĽANO) sú bariéry v prístupe k potratom, nevidieť v ňom pomoc matkám. V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatovala predsedníčka zdravotníckeho výboru NRSR Jana Bittó Cigániková (SaS).

Upozornila, že novela sa plánuje schváliť „podvodným spôsobom“, pretože plénum sa jej bude v utorok venovať až do jej prerokovania a následne o nej hlasovať. To podľa nej zníži kvórum, pretože v pléne zvyčajne večer býva menej poslancov.

„Radi hovoríte o pomoci, ja tam teda žiadnu konkrétnu pomoc nevidím. Vidím tam zmenu názvov, všetky smerujú k tomu, aby sme ženy potrápili“ uviedla. Odmieta predĺženie lehoty na rozmyslenie pre ženu z dvoch dní na štyri, hovorí o prekážke. Opätovne zdôraznila, že potrat nie je vražda. Záborskej novela by podľa nej mohla prinútiť ženu porodiť dieťa, ktoré nechce, čo považuje za väčšie trápenie. „Celý život si to dieťa uvedomuje, že je nechcené,“ podotkla.

Neprijateľný stav vidí i v spôsobe vykonávania potratov. Poukázala na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá hovorí len o chirurgickom výkone. Podotkla, že od jej vydania uplynulo mnoho rokov a v iných krajinách sa potraty dávno vykonávajú medikamentózne. Poukázala na základné ľudské práva, podľa nej má žena nárok sama sa rozhodnúť, či donosí dieťa. Poukázala tiež na štúdiu z USA, ktorá konštatuje, že potrat nezvyšuje riziko samovražedných úmyslov žien, pričom väčšina pri potrate hovorila o najlepšom rozhodnutí. Dodala, že nechcené tehotenstvo sa spája skôr so slabšou materinskou väzbou. „Toto nie sú moje slová, toto sú zistenia konkrétnej štúdie,“ dodala.

Anna Andrejuvová (OĽANO) reagovala tým, že viaceré európske krajiny dávajú žene väčší čas na rozhodnutie pred potratom. Napríklad v Belgicku je to podľa jej slov šesť dní, v Holandsku päť a Taliansku sedem dní. Dodala, že priemerná čakacia doba v týchto krajinách je minimálne tri dni.

Alojz Baránik (SaS) reagoval tým, že keď sa hovorí o živote nenarodeného dieťaťa alebo plodu, akoby šlo o niečo, čo stojí nad právom ženy na jej súkromie či rozhodovanie o jej tele. „Je to celé založené na nenávisti k ženám,“ uviedol.

Bittó Cigániková už avizovala predloženie pozmeňujúceho návrhu, ktorý obsahuje zavedenie potratovej tabletky. Návrh podľa vlastných slov pripravila spolu s koaličnými poslancami i členmi klubu OĽANO.

Záborská hovorí o kompromise

Poslankyňa NR SR Anna Záborská v utorok v pléne predložila pozmeňujúci návrh k vlastnej potratovej novele. Povinnosť dvoch lekárskych posudkov pri potrate pre ohrozenie života matky či plodu by sa mala zmeniť na právo. Navrhované zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažkým genetickým poškodením ostáva vo výške 3170,14 eura, premietnuť by sa mohlo do nového príplatku. Upraviť navrhuje podmienky plynutia lehoty 96 hodín na rozmyslenie pre ženu pred potratom.

Slovensko nevyhnutne potrebuje politiku, ktorá podporuje a bráni život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu, povedala Záborská s tým, že navrhované zmeny síce nevyriešia všetky problémy žien, ale ide o prvý krok pomoci. Hovorí, že ochrana matiek a detí nie je o skutočnom konzervativizme či liberalizme, ale o ľudskosti. Pozmeňujúci návrh označila za kompromis smerom k liberálnej časti spoločnosti. Trvá na tom, že novela nejde cestou zákazov.

Pôvodne navrhovaná povinnosť dvoch lekárskych posudkov pri potrate pre ohrozenie života matky či poškodenie plodu sa má zmeniť na právo. Lekár by mal o tom ženu písomne informovať a poskytnúť jej súčinnosť, podľa predkladateľky má lepší prehľad o dostupných zdravotníckych zariadeniach a mal by ženu lepšie nasmerovať. Navrhovaných 96 hodín pri lehote na rozhodnutie o podstúpení potratu sa má rátať od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o splnení podmienok. Lekár ho musí odoslať bezodkladne. Záborská tvrdí, že ide o nezvratné rozhodnutie ženy, pričom krátky čas jej môže spôsobovať určitý diskomfort.

Pozmeňujúcim návrhom chce Záborská upraviť i oblasť príspevkov a príplatkov pri narodení dieťaťa či pri viacerých súčasne narodených deťoch. Pôvodne navrhované sumy meniť nemieni. Rovnako ako pri schválení samotnej novely, aj pri pozmeňujúcom návrhu by mohla matka pri narodení dieťaťa dostať základný príspevok vyše 820 eur. Pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažkým genetickým poškodením by sa mohlo rovnako zachovať zvýšenie o 3170,14 eura. V predloženom pozmeňujúcom návrhu sa zvýšenie označuje aj ako nový príplatok. Vláda by mohla mať zároveň k 1. septembru kalendárneho roka možnosť príspevky zvýšiť.

Návrh sa zaoberá i úpravou uplatnenia nárokov na príspevok. Oprávnenou osobou by mohol byť aj otec. A to v prípade, ak matke príspevok odmietli preto, lebo nemá na Slovensku trvalý pobyt, a nevyplatili jej ho v inej krajine.

Ján Herák (OĽANO) rovnako tvrdí, že novela nezakazuje potraty. Žiadnej matke nedržíme ruky, nemá ich zviazané, uviedol a označil navrhované opatrenia za efektívnu pomoc. Erik Ňarjaš (OĽANO) dodal, že po predložení Záborskej pozmeňujúceho návrhu nevidí dôvod za novelu nehlasovať. Skonštatoval, že len dopĺňa aktuálny status quo v tejto oblasti navrhnutou pomocou ženám.