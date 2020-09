ONLINE: USA zvládli pandémiu skvele, vyhlásil Trump

6:00 Uchádzači o kreslo prezidenta USA sa stretli v prvej debate a hovorili aj o pandémii koronavírusu. Americký prezident Donald Trump odmietol kritiku svojho prístupu k pandémii COVIDU-19, ktorá si v USA vyžiadala viac ako 200 000 mŕtvych a sedem miliónov nakazených. Podľa Trumpa by bilancia bola ešte horšia, keby bol prezidentom Biden. Trump vyhlásil, že by v takom prípade boli obetí dva milióny.

„Toto je človek, ktorý tvrdil, že do Veľkej noci bude pandémia preč,“ povedal Biden. Prezident čakal a čakal, až vírus dorazí k americkým brehom a stále nemá plán, vyhlásil demokratický kandidát. Podľa neho by mal prezident dať dohromady demokratov a republikánov a nájsť prostriedky na „to, čo je potrebné, aby boli zachránené životy“.

Podľa Bidena bol Trumpov prístup k pandémii „absolútne nezodpovedný“, správal sa podľa neho v tejto záležitosti „ako blázon“. Prezident vyhlásil, že jeho veľké predvolebné zhromaždenia nemajú na šírenie choroby „negatívny efekt“. „Ľudia chcú počuť, čo hovorím,“ povedal Trump.

„Urobili sme to skvele,“ povedal Trump. Podľa neho by to Biden nikdy takto nezvládol. „Nemáš to v krvi,“ povedal Bidenovi.