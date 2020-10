ONLINE: Trump mával ľuďom, v Česku platí núdzový stav

6:07 Americký prezident Donald Trump nakrátko opustil vojenskú nemocnicu, v ktorej sa lieči z choroby COVID-19, aby v obrnenom vozidle pozdravil davy svojich stúpencov, zhromaždených pred nemocnicou, uviedla agentúra AP. „Prezident Trump absolvoval krátku jazdu v kolóne motorových vozidiel, aby zamával svojim priaznivcom vonku (pred nemocnicou), a teraz sa vrátil do prezidentského apartmánu vnútri nemocnice Waltera Reeda,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení. Trump sedel v zadnej časti svojho pancierového terénneho vozidla, na tvári mal rúško a mával svojim priaznivcom, poznamenala stanica BBC na svojom webe. Prechádzka podľa agentúry AFP trvala niekoľko minút.

6:00 V Českej republike vstúpil v pondelok do platnosti núdzový stav, ktorý v krajine opätovne vyhlásili z dôvodu pandémie koronavírusu. Spolu s ním zaviedli v krajine zatiaľ na dva týždne nové krízové opatrenia, informovali podľa TASR spravodajské servery Novinky.cz a Aktualne.cz. Na 14 dní – od 5. do 18. októbra – sa zakazujú koncerty a divadelné predstavenia, pri ktorých sa prevažne spieva, ako aj hromadné akcie pre viac než desať osôb vo vnútorných priestoroch a viac ako 20 osôb vo vonkajších priestoroch. Na území hlavného mesta Prahy a krajov, ktoré sú podľa platného semafora zaradené do oranžovej a červenej farby, bude obmedzená prevádzka stredných, vyšších a vysokých škôl. Ďalšie obmedzenia sa týkajú divadelných, filmových a iných umeleckých predstavení, športových podujatí organizovaných športovými zväzmi a bohoslužieb. Naďalej je obmedzená prevádzka stravovacích zariadení v čase od 22.00 h do 06.00 h.

Minister zdravotníctva Roman Prymula v nedeľu uviedol, že ďalšie opatrenia, konkrétnejšie ich dlhodobý plán, predstaví v piatok 9. októbra. Vtedy chce oznámiť, aké nariadenia začnú platiť od piatka, aké po 14 dňoch a aké budú dlhodobé, uviedol v diskusnej relácii Českej televízie. Podrobnosti však nespresnil. Za nedeľu pribudlo v Česku 1 841 potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, vyplýva z údajov zverejnených v noci na pondelok na webe ministerstva zdravotníctva. V spojitosti s ochorením COVID-19 eviduje Česko 727 úmrtí, v nedeľu ich tak pribudlo 11.

5:55 Koronavírus sa celosvetovo preukázal už u viac ako 35 miliónov ľudí. Vyplýva to z údajov na webe americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie monitoruje globálne. Hranice 34 miliónov nakazených bola podla univerzity prekročená 1. októbra. Viac ako polovicu prípadov pritom hlásia tri najviac postihnuté krajiny, ktorými sú Spojené štáty, India a Brazília.

V celkovom počte nakazených sa na špici pomyselného rebríčka naďalej držia Spojené štáty, ktoré v celkovom počte prekonávajú Indiu o približne 900 000 potvrdených infekcií. Tretia Brazília potom registruje od jari dohromady viac ako 4,9 milióna pozitívnych testov na koronavírus. Počty nakazených sa v posledných týždňoch zvyšujú priemerne o asi 280 000 denne, milión prípadov tak pribúda za necelé štyri dni. Hranicu 30 miliónov infikovaných svet prekonal 17. septembra.