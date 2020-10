Fico: Možno napíšem aj Čaputovej

Opozičná strana Smer kritizuje koalíciu, že nemá konkrétnu predstavu o čerpaní peňazí z Plánu obnovy. Slovensko by mohlo v nasledujúcich dvoch rokoch získať od Európskej únie 6 a pol miliardy eur. Podmienkou sú reformy konkrétnych oblastí, ktoré naštartujú ekonomický rast po pandémií. „Nemajú predstavu, kde a na čo chcú peniaze minúť,“ povedal predseda Smeru Robert Fico po zverejnení rozsiahlej vízie ministerstva financií. Líder strany sa vo videu TV Pravda negatívne postavil k možnosti zmeniť podmienky odchodu do dôchodku, tak ako to určuje ústavný zákon.