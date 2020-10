Zdravotníkom chýba kapitán, niektorým aj sľúbené peniaze

Zástupcovia šiestich asociácií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré združujú vyše 40-tisíc zdravotníkov, tvrdia, že loď, ktorá sa plaví na koronavírusových vlnách, nemá kapitána. Veľmi jasne a prakticky vyratúvajú všetky doterajšie chyby boja proti pandémii na Slovensku.

Takmer každý deň sa láme nový a nový rekord v počte pacientov infikovaných koronavírusom. Za utorok ich bolo 877, pričom sa urobilo 8 679 testov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) očakáva, že tento týždeň denný nárast pozitívne testovaných prekročí tisícku.

Premiér sa tvári, že hlasu zdravotníkov nerozumie. Na otázky Pravdy povedal, že majú svojich zástupcov v poradných orgánoch vlády, nedostal od nich žiaden list či ohlas. Šéf Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth však argumentuje listom, ktorý poslali na Úrad vlády 18. augusta a odpoveď dosiaľ nedostali.

Asociácie súkromných lekárov, nemocníc, dopravnej zdravotnej služby, polikliník a zdravotníckych zariadení, stredných zdravotníckych škôl a Asociácia na ochranu práv pacientov sa zhodujú, že je nedostatočné zabezpečenie ochranných pomôcok, nedodržuje sa pandemický plán, opatrenia sú prijímané chaoticky. A navyše, dosiaľ neboli vyplatené odmeny pre zdravotníkov, ktorí pracovali v prvej línii.

Šóth tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva s nimi nekomunikuje. „Komunikujú s nami len samosprávne kraje,“ povedal Šóth a pripomenul list, ktorý začiatkom septembra dostali samosprávni ambulantní všeobecní lekári. Pravda vtedy zmapovala aktuálnu situáciu – lekári si mali povinne zabezpečiť ochranné pomôcky na mesiac vopred a mali si zabezpečiť aj PCR súpravy na odber sterov, z ktorých sa zisťuje prítomnosť koronavírusu.

Na margo nevyplatených odmien zasa minister financií Eduard Heger (OĽaNO) vyhlásil, že podpísal opatrenie, aby peniaze pre pracovníkov v prvej línii odišli. „Ak ešte nedorazili, tak sú na ceste, neviem, čo sa mohlo stať,“ tvrdí Heger. Chýbajúce odmeny však hlásia zdravotníci z viacerých zariadení. Naopak, podľa prieskumu Pravdy odmeny už majú vyplatené epidemiológovia a hygienici.

VIDEO: Zdravotnícke organizácie o situácii v rezorte.

Najviac však všetkých zástupcov asociácií mrzí nekomunikácia a chýbajú jasné pravidlá. Zhodli sa, že mnohým opatreniam nerozumejú ani pacienti, a hoci by napríklad najmä obvodní lekári mali ordinovať v prvom rade dištančnou formou, teda telefonicky alebo odpoveďami na e-mailové otázky. Pacienti sa však dožadujú návštev a v čakárňach je veľmi ťažké zabezpečiť dodržanie hygienických pravidiel.

Šóth dodal, že si ambulantní lekári musia zabezpečiť zásobu ochranných pomôcok a dezinfekcie na tridsať dní, čo stojí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti priemerne takmer päťtisíc eur. Asociácia ministerstvo požiadala o stanovisko, no odpoveď zatiaľ nedostali. Aj preto je podľa Šótha špeciálna ambulantná starostlivosť v krachu. „Potrebovali by sme jasné stanoviská od ministerstva, bohužiaľ, nič také nenachádzame,“ do­dal.

"Ak chýbajú informácie a usmernenia poskytovateľom a vidia tam rezervy, čo taký pacient? Ten je v systéme úplne stratený,“ dodala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.

Ernest Caban z Asociácie dopravnej zdravotnej služby zasa upozornil, že posádky záchraniek musia robiť testovanie na koronavírus. Pripomenul, že sa snažili predložiť návrhy, ako riešiť túto situáciu, no tiež neboli zatiaľ vypočutí. Ako príklad uviedol odoberanie sterov v domovoch sociálnych služieb. „Mal by tam byť intervenčný tím, ktorý povie, ktorý z pacientov pôjde do nemocnice a ktorý môže zostať v domove. Je predsa nemožné, aby išli všetci do nemocnice. Urobili sme dva prevozy intervenčného tímu a nemal nám ich kto zaplatiť,“ povedal Caban.

Nepokladá za efektívne, aby sa záchranky venovali odoberaniu sterov v čase, keď môžu byť užitočné pre ďalších pacientov. Za pravdu mu dáva aj Marián Petko z Asociácie nemocníc Slovenska. „Máme aj necovidových pacientov, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť,“ povedal Petko z vlastnej skúsenosti.

On zasa upozornil, že nie všetci zdravotníci dodržiavajú Pandemický plán, ktorý pripravil rezort zdravotníctva. Ako príklad uviedol, že nemocnice s infekčnými oddeleniami otáčajú pacientov s potvrdeným koronavírusom alebo aj ochorením COVID-19 a posielajú ich do zariadení, ktoré nemajú infekčné oddelenia, len preto, že okres je v tzv. červenej zóne. „Hovoria, že sú všetci v červenej zóne, tak načo by ich prijímali. Hoci o týchto pacientov by sa mali starať nemocnice so zriadenými infekčnými oddeleniami,“ dodal Petko. Upozornil, že nie je jedno, kde budú pacienti ležať, pretože infekčné kliniky a oddelenia majú neporovnateľne väčšie skúsenosti ako obyčajné oddelenia, sú inak finančne zásobené z hľadiska ochranných pracovných prostriedkov aj eurofondov.

Caban nakoniec zhrnul situáciu slovami, že lodi, na ktorej je sektor zdravotníctva, chýba kapitán. „Chýba nám líder, ktorý by nás viedol,“ povedal Caban.

Už niekoľko týždňov sa hovorí o možnej výmene šéfa rezortu zdravotníctva Krajčího. Ten aj pripustil, že sedí na krajíčku ministerskej stoličky, a keby bol do odchodu tlačený, tak odíde. Premiér Matovič sa ho však zastáva a tvrdí, že rezort a celý sektor vedie dobre.

Podľa informácií Pravdy sú však tlaky na výmenu ministra, no niet nikoho, kto by si na jeho stoličku sadol. Aj preto, že ide o exponovaný rezort, do ktorého rád zasahuje priamo premiér.