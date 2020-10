Pellegriniho Hlas začína valcovať Matovičových obyčajných

Podľa výsledkov prieskumu agentúry Polis zo začiatku októbra by sa do parlamentu dostalo Progresívne Slovensko aj SMK. Hlas Petra Pellegriniho, ktorý ešte nemal ani ustanovujúcu schôdzu, sa predral na čelo voličských preferencií. OĽaNO súčasného premiéra Igora Matoviča klesá.

Prieskum pre TV JOJ potvrdzuje stúpajúcu tendenciu Hlasu, nováčik na slovenskej politickej scéne by získal 20,8 percenta hlasov. Pokračuje aj vzostup SaS, liberáli by získali 12 percent. Je to o šesť percent viac ako vo februárových parlamentných voľbách.

V súčasnosti líder vládnej koalície OĽaNO sa podľa voličských sympatií prepadol na druhé miesto. Kým vo februári dostali matovičovci vyše 25 percent hlasov, podľa najnovšieho prieskumu by mali približne o sedem percent menej a momentálne sa držia na 18,7 percenta.

Parlamentnú bránu by mohla prekročiť aj SMK, ktorá vo februári pohorela. „Preferencie SMK sa dlhodobo držia nad päť percent, maďarskí voliči sú teda evidentne verní tejto strane, keďže druhá maďarská strana Most-Híd získala iba okolo jedného percenta,“ podotkol Baránek.

Smer nezanikne

Politický analytik Ján Baránek z agentúry Polis si myslí, že v prípade Hlasu už môžeme hovoriť o stúpajúcom trende. Podľa neho to však neznamená, že by Pellegriniho strana rástla vyslovene na úkor Smeru, ktorý v prieskume získal len 7,2 percenta. „Voliči Smeru síce prechádzajú k Pellegrinimu, ale strana Hlas rastie aj na úkor nerozhodnutých voličov,“ upozorňuje Baránek.

Nemyslí si, že by Hlas nakoniec Smer úplne pohltil. „Smer sa stále drží okolo ôsmich percent, čo je ich pevná voličská základňa,“ dodal.

Krátko po parlamentných voľbách sa Peter Pellegrini spolu s ďalším poslancami, teda tzv. Pelleho jedenástkou, odtrhol od Smeru a vydal sa vlastnou politickou cestou. Ministerstvo vnútra Hlas zaregistrovalo v septembri.

Liberáli idú hore

Kým Matovič klesá, obľúbenosť jeho koaličného partnera Richarda Sulíka a SaS, ktorému v týchto dňoch nevie prísť na meno, stúpa. Podľa Baránka nie je celkom isté, či prechádzajú voliči od obyčajných k liberálom.

„Opäť musíme mať na pamäti nerozhodnutých voličov. V tomto prieskume ich bolo takmer 30 percent. Nikdy to nie je tak, že by sa veľká časť voličov jednoducho zobrala a prešla k inej strane. Predpokladám, že výrazná čas tých, čo opustili OĽaNO, sú práve v tejto kategórií,“ vysvetľuje politický analytik. Treba dodať, že prieskum už čiastočne mohol zachytiť konflikt Matoviča a Sulíka, keďže prebiehal od siedmeho do dvanásteho októbra.

Kto s kým?

Ako by mohli podľa prieskumu vyzerať prípadné koalície? Strany Hlas a Smer by spolu získali 49 mandátov, so Sme rodina (8,2 percenta) by to bolo 63, čo však na nadpolovičnú väčšinu nestačí. Tú by strany dosiahli až v prípadnej koalícii s ĽS NS (9,2 percenta), celkovo by mali 79 mandátov.

Baránek si však takúto koalíciu nevie predstaviť. „Momentálne si ani neviem dosť dobre predstaviť, že by Smer išiel s Pellegrinim, keďže ich rétorika stále hovorí, že odídenci okolo Pellegriniho sú zradcovia,“ podotýka.

Súčasná koalícia by získala iba 67 mandátov, museli by sa teda spojiť napríklad s Progresívnym Slovenskom (5,2 percenta), s ktorým by mali tesnú väčšinu 76 mandátov. Rovnako by to bolo aj v spolupráci s SMK.

Baránek si však vie predstaviť aj iné koalície: „SaS, Hlas a Sme rodina by spolu mali 71 mandátov. S SMK alebo PS by to bolo 80. Nevidím dôvod, prečo by napríklad Hlas a SaS nespolupracovali. Príliš sa v poslednej dobe voči sebe nevymedzovali,“ upozorňuje.

Z prieskumu vyplýva, že strany Za Ľudí a KDH získali zhodne po 4,1 percenta. Spolu by mohli získať vyše ôsmich percent a navyše, majú mnohé spoločné črty, najmä čo sa týka konzervatívnej rétoriky. „Ja si to predstaviť viem. Otázkou je, či si to vedia predstaviť aj lídri oboch strán,“ uzavrel Baránek.