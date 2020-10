Macko: Prezidentku nemuseli, ale mali informovať

„Vláda má právomoc schváliť použitie Ozbrojených síl na asistenčné úlohy a takéto použitie je v súlade so zákonom. Prezidentka je síce formálnou veliteľkou Ozbrojených síl, ale reálnu výkonnú právomoc nemá," upozorňuje bývalý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl generál Pavel Macko.

O zámere využiť ozbrojené sily na celoplošné celoslovenské testovanie sa prezidentka Zuzana Čaputová dozvedela len z tlačovej besedy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

„Ak nebudú povolávané zálohy, tak to môžu vykonať aj bez nej. Nemá právomoci to ani zastaviť. Mala však byť o takomto masívnom použití Ozbrojených síl informovaná a malo to s ňou byť konzultované,“ pokračuje Macko.

Neinformovanie hlavnej veliteľky Čaputovej podľa Macka nie je porušením zákona. "V rámci štábnej kultúry ju mala vláda včas informovať. Z hľadiska politickej kultúry a postavenia prezidentky ako hlavného veliteľa Ozbrojených síl je to hanba, že sa to dozvedela až z médií,“ mysli si Pavel Macko.

Nepochybuje, že armáda svoju úlohu zvládne. „Ozbrojené sily vedia dať takémuto opatreniu logistickú a zdravotnícku podporu. Podľa mojich skúseností pri takýchto vážnych úlohách naši vojaci vždy boli schopní zomknúť sa a zvládnuť to,“ očakáva generál v zálohe.